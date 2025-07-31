В Хорватии археологи нашли остатки уникальной римской башни: для чего ее построили

Археологи в Хорватии раскопали 1800-летнюю римскую сторожевую башню, построенную на берегу Дуная для защиты границ Римской империи. Башня датируется концом II века н. э. и использовалась в III веке, о чем свидетельствуют найденные артефакты, среди которых военное снаряжение, броши и керамические сосуды.

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Руководитель раскопок Марко Диздар из Института археологии в Загребе объяснил для Live Science, что сооружение возводилось во времена Маркоманских войн при правлении Марка Аврелия, когда Римская империя испытывала давление со стороны германских племен и сарматов. Недавно раскопанная башня в селе Мохово, вероятно, была частью оборонительной системы Дунайского "лимеса" (границы вдоль реки Дунай, обозначавшей границу Римской империи) и имела стратегическое расположение у переправы через реку.

"Это также период давления на лимес и время Маркоманской войны, когда было необходимо дополнительно защитить границу на Дунае", — рассказал Диздар.

Во время Маркоманских войн (около 166-180 годов н. э.) римские солдаты под правлением императора Марка Аврелия воевали с несколькими народами, в частности с германскими маркоманами, которые жили к северу от Дуная, и сарматами.

Маркоманские войны побудили римлян построить лагеря, или гарнизоны, в Сотине и Илоке, что на территории современной восточной Хорватии. Недавно раскопанная сторожевая башня в селе Мохово, вероятно, была частью усилий по защите Дунайского лимеса.

Для чего была нужна башня и какой она была

Башня обеспечивала прекрасный обзор территории и естественно защищалась с трех сторон глубокими оврагами. Она имела визуальную связь с соседними сторожевыми башнями на расстоянии 2-3 км и передавала сигналы в гарнизоны в Сотине и Илоке, расположенные примерно в 12 км. Вероятно, на посту находилось несколько солдат, которые предупреждали об опасности.

"Сторожевая башня была построена в стратегическом месте, на одной из переправ через реку Дунай", – сказал Диздар. "С этой позиции был превосходный визуальный контроль над большой территорией, а также она была естественным образом защищена с трех сторон глубокими природными оврагами".

Местоположение этой и еще десяти потенциальных башен археологи идентифицировали во время полевых исследований в 2003, 2013 и 2020-2023 годах. В 2020-м геомагнитные обследования выявили подземные структуры, а пробные раскопки 2024 года подтвердили их наличие. В апреле 2025 года состоялись масштабные исследования, которые позволили системно изучить первую сторожевую башню на хорватском отрезке лимеса.

Сторожевая башня имела размеры около 40 на 30 метров и была защищена глубокими рвами и деревянным палисадом. В центре стояло деревянное здание, а переправы через рвы значительно усложняли штурм. Сооружение прошло по меньшей мере три этапа строительства и модернизаций, а в IV веке его заменили меньшим фортом с башней, исследование которого запланировано на следующий год.

В это время римляне поддерживали торговлю с сарматами, однако появление германских племен у Дуная заставило империю усилить оборону и строить большие форты с расширенными гарнизонами.

Современные раскопки являются частью инициативы включения римских памятников лимеса в Хорватии в список ЮНЕСКО. Дополнительно команда археологов обнаружила следы поселений медного, бронзового, железного и средневекового веков, что свидетельствует о тысячелетнем заселении этого региона.

Что предшествовало

В результате археологического исследования на Приморском бульваре в Одессе удалось найти остатки Хаджибейской крепости. До этого времени достоверные данные картографии и письменные источники, а также следы этого оборонительного сооружения отсутствовали. Таким образом археологам удалось поставить точку в дискуссиях относительно локализации Хаджибейской крепости, которые продолжались почти 200 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, археологи обнаружили в Западном некрополе Гераклеи Синтики (Болгария) мраморную плиту с портретами семьи, датируемую второй половиной II века нашей эры. Памятник заказала женщина еще при жизни – для себя, мужа и детей.

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