В Египте археологи нашли "портал" возле пирамид: что известно о подземной аномалии

Группа археологов нашла возле пирамид в Гизе уникальную подземную структуру, которая может оказаться входом в неизвестную камеру. Открытие сделали благодаря использованию георадара и электротомографии во время исследования Западного кладбища.

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Международная экспедиция с участием японских и египетских ученых работала на этой территории в 2021-2023 годах, говорится в исследовании Archaeological Prospection. Ученые зафиксировали L-образную структуру размером примерно 10 на 10 метров, расположенную на глубине около двух метров, засыпанную песком после строительства.

Подземная аномалия под Гизой

Под L-образной конструкцией специалисты с помощью ERT-сканирования обнаружили еще одну аномалию с высоким электрическим сопротивлением. Она расположена на глубине от 5 до 10 метров и занимает площадь примерно 100 квадратных метров.

Исследователи считают, что такая характеристика может свидетельствовать о наличии полостей, уплотненного песка или даже подземных камер. Пока что георадар и электротомография не позволяют точно определить состав или назначение этой структуры.

"Мы обнаружили четкую L-образную структуру и зону с высоким сопротивлением на глубине до 10 метров. Это может быть полость, или даже вход в неизвестную гробницу", – объяснил профессор Мотоюки Сато из Университета Тохоку.

Ученые предполагают, что сложные условия сохранения и особенности местности позволили этим объектам оставаться скрытыми в течение тысячелетий. Их открытие может существенно изменить понимание погребальных практик и архитектурной планировки комплекса пирамид.

Западное кладбище Гизы известно захоронениями знати и вельмож времен Древнего Египта. Если подтвердится, что найденная структура ведет к скрытой камере, это станет одним из важнейших открытий последних лет.

По словам ученых, Гиза, несмотря на века исследований, до сих пор хранит тайны. "Вероятная скрытая камера – серьезный вызов для нашего понимания комплекса", – отметили они.

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