Затонувшие корабли Второй мировой войны нашли у берегов Аляски: они участвовали в 'забытом сражении'

У берегов Аляски нашли обломки кораблей из "забытой битвы" Второй мировой войны. Подводным археологом удалось встретить остатки трех военных судов.

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Эти корабли участвовали во вторжении Японии на отдаленные Алеутские острова Аляски. Ученые исследовали найденные артефакты, пишет LiveScience.

Интересные детали находки

Морской археолог и соруководитель проекта Доминик Буш и его коллеги потратили годы на исследование Алеутского острова. И во время очередной экспедиции им удалось найти обломки двух японских грузовых судов и американского кабельного судна SS Dellwood, которое прокладывало подводные кабели во время войны.

Исследователи объединились с несколькими стратегическими партнерами, включая японский World Scan Project, сканирующий окружающую среду и археологические объекты с помощью дронов и других роботов, чтобы узнать как можно больше об обломках.

Соруководитель проекта, морской археолог и историк Джейсон Раупп объяснил, что система объединяет в себе новое аппаратное обеспечение и передовые методы обработки программного обеспечения для создания трехмерного сканирования морского дна на гораздо больших расстояниях и с гораздо более высоким разрешением, чем в предыдущих сонарных системах.

"Нам понадобились бы недели, чтобы добиться такого же результата с помощью стандартного гидролокатора", – подчеркнул Раупп.

По словам исследователей, японские корабли были потоплены бомбами американской авиации после того, как японские войска вторглись на остров в июне 1942 года, спустя примерно шесть месяцев после нападения на Перл-Харбор. А американское судно затонуло при попытках укрепить оборону острова.

Битва при Атту

Атту и соседний алеутский остров Киска – единственные участки Северной Америки, захваченные и оккупированные иностранным врагом во время Второй мировой войны, хотя японские военные самолеты также бомбили другие алеутские острова. В ответ Соединенные Штаты потратили примерно год, бомбя там японцев боевыми самолетами, и, в конце концов, изгнали их силой почти 35 тысяч американских и канадских солдат.

Последние этапы вторжения включали битву при Атту, унесшую жизни 2351 японца и 549 военных союзников в мае 1943 года.

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