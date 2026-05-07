В сети показали уникальные радужные облака: видео набрало десятки миллионов просмотров

В Индонезии над городом Богор местные жители стали свидетелями впечатляющего природного зрелища – облаков, засияли всеми цветами радуги. Это уникальное явление превратило небо в живую оптическую иллюзию, которую очевидцы успели заснять и распространить в социальных сетях, где видео мгновенно стало вирусным.

Хотя метеорологи классифицируют это как атмосферную оптику, насыщенность оттенков в этом случае была чрезвычайной. Появление таких красочных "экранов" зависит от специфического угла освещения и структуры облачного слоя.

Теперь кадры из Богора позволяют миллионам людей увидеть редкий момент, когда небо приобретает почти нереальный художественный вид.

Что такое радужные облака

Радужные облака, или иризация – это цветное оптическое явление, которое возникает в облаках вблизи Солнца или Луны. По своему виду они напоминают переливы на мыльных пузырях или масляной пленке на воде. Цвета обычно имеют пастельный характер, однако при определенных условиях могут быть чрезвычайно яркими и перламутровыми.

Чаще всего этот эффект наблюдается в таких типах облаков:

высококучевых;

перисто-кучевых;

перистых и лентикулярных (чечевицеобразных) облаках.

Также иризация характерна для редких полярных стратосферных стратосферных облаков, которые называют перламутровыми.

Почему возникает иризация облаков

С точки зрения науки, иризация – это дифракционное явление. Оно возникает, когда солнечный свет проходит через тонкие слои облаков, состоящих из очень маленьких и однородных капель воды или мелких кристаллов льда. Именно эти микроскопические частицы рассеивают свет, создавая эффект цветных переливов.

Свое название явление получило в честь древнегреческой богини Ириды – посланницы богов и воплощения радуги, соединявшей небо и землю.

Важным условием является то, что облако должно быть оптически тонким, чтобы лучи соприкасались только с одной каплей. Именно поэтому радужные блики обычно видны на краях облаков или в полупрозрачных структурах. Интересно, что большие кристаллы льда не способны создать такую палитру – они вызывают другой феномен, известный как гало.

Увидеть радужные облака бывает непросто, поскольку солнечное сияние часто ослепляет наблюдателя. Чтобы разглядеть эффект, специалисты советуют:

закрыть прямой солнечный свет рукой или спрятаться за деревом или зданием;

использовать солнцезащитные очки;

наблюдать за отражением неба в воде или сферическом зеркале.

