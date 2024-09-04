В крупнейший спутник в Солнечной системе врезался гигантский астероид, что больше камня-убийцы динозавров

В спутник Юпитера Ганимед врезался древний астероид. По словам ученых, этот космический камень был в 20 раз больше того, что 66 миллионов лет назад уничтожил динозавров на Земле.

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Ученые говорят, что мощный удар произошел 4 миллиарда лет назад. Он мог заставить самый большой спутник в Солнечной системе пошатнуться вокруг своей оси, пишет TheGuardian.

По словам ученых, разрушительный удар заставил Ганимеда, который является одним из почти 100 известных спутников Юпитера, обернуться так, что ударный кратер обращен почти прямо от газового гиганта.

Согласно компьютерным моделям, астероид имел диаметр более 240 километров и врезался под углом 60-90 градусов. Удар создал начальный кратер шириной до 1600 километров, который был частично заполнен, когда камень и пыль, выбитые столкновением, рухнули назад.

Планетолог из Университета Кобе в Японии доктор Наоюки Хирата сказал, что характерные борозды, покрывающие поверхность Ганимеда, долгое время считались остатками нескольких концентрических колец, образованных ударом гигантского астероида. Ученый описывает, что центр системы борозд направлен почти прямо от Юпитера. Это могло произойти, если врезавшийся в Ганимед астероид прибавил дополнительный вес зоне столкновения, дестабилизируя спутник и заставляя его вращаться вокруг своей оси.

Дополнительные объяснения этого удара могут поступить от зонда Juice Европейского космического агентства, установившего в прошлом году курс на Юпитер и его спутники. В рамках своей миссии космический корабль будет искать карманы воды и источники энергии, необходимые для жизни на спутниках Юпитера.

Планетолог из Университета Лестера профессор Ли Флетчер сказал, что древние земли на спутниках Юпитера свидетельствуют о миллиардах лет бомбардировки, которые можно увидеть и сегодня. "Понять все эти события, происходящие на поверхностях спутников, сложно. Но с помощью компьютерного моделирования есть отличная попытка перемотать часы, ища объяснения распределения шрамов на Ганимеде", – сказал ученый.

Ли Флетчер также добавил, что миссия Juice была хорошо оборудована для дальнейшего исследования Ганимеда. "Это не только даст самые лучшие изображения поверхностных трещин, которые когда-либо были получены, но и возможность увидеть остатки этого удара", – подытожил эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле летит гигантский астероид размером в два футбольных поля.

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