В Помпеях раскопали крошечный дом с эротическими фресками. Фото

Археологи нашли крошечный дом в Помпеях (Италия), который наполнен эротическими фресками. По словам экспертов, это демонстрирует изысканный способ, которым римляне украшали свои дома.

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Дом расположен в центральном районе древнего города. В Археологическом парке Помпеи отметили, что он меньше обычного и лишен открытого центрального двора – известного как атриум – типичного для римской архитектуры, пишет CNN.

Директор парка Габриэль Цухтригель рассказал, что раскопки "проходят под глазами общественности", которая может получить доступ к месту на подвесных дорожках и наблюдать за работой археологов.

В последнем раскопанном крохотном доме учёные увидели изысканные украшения, которыми наслаждались римляне – несколько фресок изображают мифические сцены, а другие украшены мотивами растений и животных на белом фоне.

Наибольшее внимание исследователей привлекли эротические картины. На одной изображен половой акт между сатиром и нимфой, а на другой – Ипполита, сына мифического греческого царя Тесея, и его мачеху Федру, которая влюбилась в него, прежде чем покончить с собой, когда он отказался от нее.

По словам экспертов, одна фреска, поврежденная предварительными раскопками, вероятно, изображает суд Париса, а другая показывает Венеру, богиню любви, и Адониса, ее смертного любовника.

Подобные эротические и сложные фрески были обнаружены в Помпеях и раньше, говорят исследователи. Один дом, покрытый эротическими фресками, открылся для публики в январе 2023 года. А другая фреска, изображающая эротическую сцену из греческого мифа "Леда и лебедь", была обнаружена в 2018 году.

Помпеи были разрушены извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры, отмечают историки. Тогда здания города и тысячи жителей были захоронены под слоями скамьи и пепла. Эта ужасная стихия словно остановила и законсервировала жизнь Помпей, сделав его одним из самых важных археологических памятников в мире. Ведь археологи могут понять, какой была повседневная жизнь римлян того времени.

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