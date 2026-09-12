В Перу обнаружили ранее неизвестную науке сову: в чем ее уникальность

В Перу ученые обнаружили новый вид совы, ранее неизвестный науке, обитающий лишь на небольшой территории высокогорных Анд. Птицу назвали Bubo jalca, или андской рогатой совой. Ее главной особенностью является не внешний вид, а уникальный голос.

Видео дня

Об открытии говорится в научной статье, опубликованной в июле 2026 года в журнале Audiornis, о которой пишет Sci.News. Исследователи отмечают, что новый вид чрезвычайно редкий, поэтому до сих пор нет ни одной фотографии Bubo jalca.

Новая сова внешне почти не отличается от своей родственницы

Bubo jalca принадлежит к роду Bubo, в который входят рогатые совы Америки и ушастые совы Старого Света. Новый вид обитает в уникальной экосистеме под названием халька (jalca) – холодных высокогорных лугах и облачных лесах на севере Перу.

Ареал обитания этой совы ограничен районом Ванкабамбской впадины в Перуанских Андах.

Интересно, что по окраске оперения и параметрам тела новая сова практически не отличается от своего ближайшего родственника – Bubo nigrescens, обитающего в высокогорных районах Эквадора и Колумбии.

Но исследователи обратили внимание на другой признак – голос птицы.

У совы Bubo jalca совершенно особый голос

По словам ученых, крик Bubo jalca отчетливо отличается от голосов родственных видов. Его можно распознать не только на слух, но и по структуре звука при анализе спектрограмм и осциллограмм.

"Её крик можно различить как на слух, так и по структуре фразы на спектрограммах и осциллограммах, и поэтому он является диагностическим признаком. Она издаёт быстрое "jé-cu!" с ударением на первом слоге, в отличие от протяжного трёхсложного "cus-cún-go" самца Bubo nigrescens (с ударением на среднем слоге) или быстрого двухсложного "tu-cú" обоих полов Bubo magellanicus", – рассказали орнитологи.

Именно характерный голос стал ключевым признаком, отличающим Bubo jalca от её ближайших родственников.

Вид описали благодаря экземпляру 1980 года

Формальное описание нового вида основано на экземпляре самки, добытом ещё в июле 1980 года недалеко от населённого пункта Крус-Бланка. Птица обитала на высоте около 3050 метров над уровнем моря.

Образец хранится в Музее естественных наук Университета штата Луизиана в США. Записи голоса той же особи хранятся в Медиатеке Маколея при Корнелльской лаборатории орнитологии.

Bubo jalca сталкивается с серьезными проблемами в области охраны природы

Издание отмечает, что открытие нового вида уже сопровождается тревогой за его будущее. Из-за чрезвычайно узкого ареала обитания сова зависит от сохранения высокогорных лугов и прилегающих облачных лесов.

Одной из главных угроз исследователи называют расширение сосновых плантаций на территории обитания хальки. Параллельно соседние облачные леса страдают от вырубки.

Поэтому Bubo jalca оказалась не просто новым видом для науки, но и напоминанием о том, насколько хрупкими могут быть уникальные экосистемы на Земле.

Как сообщал OBOZ.UA, в пойме острова Хортица в Запорожской области учёные заметили редкого розового пеликана, который десятилетиями считался исчезнувшим. Эта птица вернулась в свой исторический ареал обитания благодаря восстановлению Великого Луга после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!