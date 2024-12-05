В парке на западе Украины заметили природную аномалию. Видео

На территории Галицкого национального парка в Ивано-Франковской области в начале декабря зацвел цветок скабиоза бледно-желтая. Природную аномалию заметили на Касовой горе, входящей в состав парка.

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Видео на своей странице в Facebook разместила природоохранная организация "Галицкий национальный природный парк". Повторное цветение этого вида растений из семейства жимолостных является уникальным явлением, отметила научная сотрудница Александра Бучко.

"На Касовой горе обнаружили редкое явление – повторное цветение вида скабиоза (коростянка) бледно-желтая. Это многолетнее, двухлетнее травянистое растение высотой 20–80 см, которое по законам природы расцветает в мае", – рассказала Александра Бучко.

В Украине скабиоза бледно-желтая растет в степях, на степных лугах, склонах и песках. Несмотря на то, что это лечебное растение, ученые настороженно относятся к его повторному цветению. Ведь это свидетельство неестественного хода событий, нарушенного, очевидно, климатическими изменениями, говорят эксперты.

По словам экспертов, Касова гора – это уникальное урочище, которое представляет всю лугово-степную экосистему Ополья. Здесь есть 28 видов растений из Красной Книги.

Интересно, что на Касовой горе живет животное, которое больше нигде на западе Украины не встречается – это слепак, у которого нет глаз и он прорывает подземные ходы зубами, говорится на сайте Бурштынского городского совета.

Правда, последние исследования показали, что Касова гора сильно деградирует, ведь ее не косят и она зарастает кустарниками. Поэтому председатель общественной организации "Эко-Галич" Владимир Бучко инициировал реализацию на Касовой горе многоветвистого проекта, который направлен на воспроизведение и сохранение здешних уникальных лугово-степных экосистем, а также создание крупнейшего в Украине центра реабилитации и реинтродукции диких животных.

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