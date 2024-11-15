Пахнет дохлым опоссумом: ученые разгадали тайну 'трупного цветка', который цветет раз в 10 лет. Фото

Ученые разгадали тайну "трупного цветка"Amorphophallus Titanum, который пахнет дохлым опоссумом. Поскольку растение цветет раз в 10 лет, оно так долго хранило свои секреты.

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Свой необычный аромат этот гигант, достигающий в высоту более 3,5 метра, выдает только во время цветения. Однако ученые говорят, что наконец разгадали молекулярную тайну "трупного цветка" и причину выделения такого запаха, пишет Popular Science.

В австралийском городе Джилонг тысячи людей выстраивались в очередь, чтобы увидеть и понюхать "душистый" цветок, который на днях там расцветал. Даже несмотря на свой неудержимый аромат, это необычное растение умеет устраивать шоу.

Тропический цветок Amorphophallus Titanum родом из Индонезии. Он может расти десятилетиями, однако цветет только раз в 5-10 лет, говорят ученые. Любопытно, что каждое цветение длится лишь от 24 до 48 часов, что делает его очень знаковым событием, собирающим огромные толпы, желающие увидеть это чудо флоры, пишет CNN.

Но популярность растение приобрело благодаря уникальному запаху во время цветения, напоминающему вонь гнилого мяса. Ученые говорят, что наконец-то разгадали молекулярную тайну "трупного цветка" и причину выделения такой вони.

За несколько дней до цветения у основания центрального стебля растения открывается темно-красный слой лепестка. И в это время Amorphophallus Titanum начинает выделять тепло и нагреваться ориентировочно на 11 °C больше температуры вокруг, говорят ученые. После этого растение выделяет серные химические вещества, которыми привлекает мух и других насекомых.

Этот процесс – термогенез – распространен среди животных, но очень редко встречается в флоре. В течение длительного времени ученые не могли выяснить, почему он происходит в "трупном цветке".

В новом исследовании команда ученых собрала образцы тканей и листьев, которые использовали для анализа. "Это помогло нам увидеть, какие гены экспрессируются (используются для создания молекул РНК и белков), и увидеть, какие из них особенно активны, когда аппендикс нагревается и издает запах", – объяснил профессор биологических наук и руководитель исследования Г. Эрик Шаллер.

Анализ выявил у "трупного цветка" конкретные химические вещества, вызывающие неприятный запах. Также ученые обнаружили гены растения, благодаря которым оно может образовывать и транспортировать серу.

Ученые говорят, что эти открытия объясняют механизм, благодаря которому растение создает уникальный запах.

В дальнейшем команда ученых планирует выяснить, как "душистый" цветок инициирует цикл цветения и синхронизируется ли в этом с другими растениями, чтобы увеличить шансы на опыление.

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