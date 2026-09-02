В начале сентября в небе можно будет увидеть редкие зрелища: в чем уникальность события

Утром 7 и 8 сентября украинцы, как и другие жители северного полушария Земли, смогут наблюдать довольно редкое явление – парад планет. Это будет так называемый "малый парад": сближение в пределах всего трех градусов Луны (на небе будет виден лишь тонкий лунный серп), Марса и Юпитера. Более того, к этому параду присоединятся созвездие Близнецов и другие.

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Уникальность этого зрелищного явления в том, что оно не повторится в течение следующих двух лет. А для наблюдения за ним не понадобится специальное профессиональное оборудование, уверяют венгерские астрономы.

Парад 7 сентября

Украинцам "парад планет" 7 сентября будет доступен уже в 05:00 утра. Сначала лунный серп, Марс, а также Поллукс и Кастор – две самые яркие звезды созвездия Близнецов – сформируют в небе неровный четырехугольник. Вся конфигурация будет примерно в 35 градусах над горизонтом, что обеспечит отличную видимость. Конечно, при условии безоблачного неба.

На горизонте на востоке, чуть ниже и левее этого четырехугольника, можно будетувидеть Юпитер в виде яркой белой звезды.

Марс будет находиться правее и выше Луны, а звезды Кастор и Поллукс – слева и выше, а также слева и ниже соответственно.

Астрономы утверждают, что в ближайшие два года такой зрелищной встречи Марса и Луны в созвездии Близнецов больше не повторится.

Парад и звездопад 8 сентября

А уже 8 сентября, в те же пять часов утра, космическое зрелище можно будет наблюдать несколько ниже на высоте около 22 градусов над горизонтом. При этом освещенность лунного серпа уменьшится до 11%.

В обычный полевой бинокль можно будет разглядетьчуть ниже Луны рассеянное звездные скопление "Ясли".

Также 8 сентября астрономы советуют обратить внимание на прохождение сентябрьского потока Персеид. Пик "звездопада" Эпсилон-Персеид придется на восемь часов вечера (по киевскому времени) этого дня. Прохождение потока продлится до 4:40, поэтому за "звездопадом" можно будет наблюдать до самого утра 9 сентября.

Что еще можно посмотреть

А 9 сентября астрономы обещают жителям северного полушария продолжение "малого парада планет" – в 5:05 утра сверхтонкий (5% освещенности, всего за двое суток до новолуния) серп Луны будет находиться на одной прямой линии с Юпитером и звездами в созвездиях Регула и Рака.

Луна будет видна на высоте 11 градусов, Регул и Юпитер – справа и выше серпа Луны на три и пять градусов соответственно. То есть Юпитер будет на высоте 16 градусов. А созвездие Рака – на высоте 23 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "парад планет" можно было наблюдать в последний день февраля и в первые дни марта. Это также был "неполный" парад, но гораздо более масштабный – в ночном небе выстроились сразу шесть планет нашей системы (а именно: Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий, Нептун и Уран).

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