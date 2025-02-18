В мозгу людей нашли 'схему ангела', которая якобы позволяет им видеть сверхъестественные существа

Доктор Джеймс Хардт учил людей контролировать свои мозговые волны с 1980-х годов. А недавно ученый обнаружил у некоторых людей "схему ангела", которая якобы позволяет видеть сверхъестественных существ.

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Все зависит от того, где появляются повышенные альфа-волны мозга. Хардт утверждает, что многие люди с которыми он работал за свою многолетнюю карьеру, признались, что видели ангелов, пишет DailyMail.

Джеймс Хардт, являющийся автором или соавтором более 60 статей и профессиональных презентаций, основал Институт биокибернавтов в Аризоне в 1983 году. Он проводит курсы стоимостью 15 000 долларов, где клиентов помещают в герметичные камеры с прикрепленными к голове электродами и учат контролировать свои мозговые волны.

По словам ученого, польза от обучения может появиться примерно через 6-12 месяцев, улучшая прогресс пациента и минимизируя симптомы психических заболеваний

Обучение использует нейрофидбек, предполагающий размещение датчиков на коже головы для измерения активности мозговых волн, обеспечивая обратную связь в реальном времени с человеком.

Обратная связь позволяет человеку научиться сознательно регулировать свои мозговые паттерны и способствовать желаемым состояниям, таким как сосредоточенность или расслабление, говорят специалисты.

Однако главным открытием доктора Хардта является его "схема ангела". По словам ученого, это произошло, когда он проводил тест с 24 военнослужащими на военной базе. В какой-то момент ученый проявил мозговую активность одного солдата, показывающую "схему ангела".

Доктор Хардт спросил военного, видит ли он существ, каких другие люди не видят. Солдат ответил, что во время его тренировок по боевым искусствам его учит пожилой азиатский мастер боевых искусств, которого никто другой не видит.

Джеймс Хардт утверждает, что его специальные курсы могут помочь людям преодолеть травму, простить обидчикам и даже снизить тревогу.

Эксперт по мозговым волнам считает, что нейрофидбек настолько эффективен, потому что "улучшает функцию центральной нервной системы". "Вы будете делать все лучше, когда ваш мозг будет работать масштабнее", – подчеркнул доктор Хардт.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили клетки мозга, которые помогают запоминать предметы.

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