В Мексике древняя пирамида развалилась на куски: почему это считают плохой приметой

В современном мире, где климатические катастрофы происходят все чаще, мы наблюдаем не только за разрушением природы, но и за потерями, которые терпит культурное наследие человечества. Одним из самых ярких примеров этого стала трагедия, произошедшая в Мексике в 2024 году.

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Под натиском стихии разрушилась одна из важнейших архитектурных памяток доколониальной эпохи – каменная пирамида в штате Мичоакан. Детали рассказало издание Science Alert.

Разрушение древней пирамиды

В ночь на 29 июля 2024 года 15-метровая квадратная пирамида в археологическом комплексе Иуацио внезапно рухнула. Ее южная стена превратилась в груду щебня – и все это под давлением непрерывного дождя, что не прекращался в течение нескольких дней. По словам исследователей, экстремальные погодные явления стали главной причиной трагедии: после длительной засухи почва вокруг пирамиды потрескалась, а дождевая вода начала проникать в глубину конструкции.

Пирамида была частью уникального комплекса, где также расположены крепость, башня и несколько гробниц. Это место сохраняло историю цивилизации пургепеча, одной из немногих империй, которую не смогли завоевать даже ацтеки. Впервые эти земли были заселены более 1100 лет назад народами, говорившими на языке науатль, и впоследствии превратились в мощный культурный центр.

Тревожный сигнал для человечества

Хотя разрушена только одна пирамида, Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) сообщил, что по меньшей мере шесть структур комплекса находятся в аварийном состоянии. Речь идет не только о наружной обшивке, но и о внутреннем ядре и подпорных стенах. По словам ученых, разрушение стало возможным именно из-за экстремальных колебаний климата: сначала – аномальная жара и засуха, затем – внезапные ливни.

Такие климатические качели не случайны. Они уже давно связаны с глобальными процессами, вызываемыми антропогенным изменением климата. Исследования показывают, что повышение уровня моря, эрозия, увеличение количества осадков и резкие перепады температур значительно ускоряют разрушение архитектурных памятников по всему миру.

Разрушение как плохая примета

Для местных жителей, в частности, потомков пургепеча, разрушение пирамиды в Иуацио не стало лишь материальной потерей.

Представитель общины Тариакуири Альварес в своем сообщении на Facebook отметил, что его предки интерпретировали бы такое событие как предупреждение от богов. По их представлениям, подобное уже случалось перед приходом испанских завоевателей – тогда также рушились святые места, и это означало божественное недовольство.

Это событие приобрело дополнительный символизм еще и потому, что всего за несколько дней до обвала мексиканской пирамиды в США произошла подобная катастрофа: обрушилась легендарная "Двойная арка" в Юте – естественная скала, столетиями противостоящая ветрам и дождям. Ученые также связывают ее разрушение с климатическими изменениями, в частности, с эрозией и изменением уровня грунтовых вод.

Культура под угрозой климата

Исследователи зафиксировали серьезное ухудшение состояния наскальных рисунков в Океании, которые начали исчезать под влиянием кислотных дождей и ветровой эрозии. Параллельно в Мексике и Европе продолжаются исследования, показывающие, что старинные материалы – камень, глина, штукатурка – теряют свою стойкость к изменениям влажности и температур.

Мексиканские специалисты уже работают над восстановлением пирамиды в Иуацио. В приоритете – укрепление конструкции и исследование поврежденных участков, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Однако этот случай еще раз доказывает: сохранение культурного наследия уже не только дело археологов и реставраторов, но и вызов для человечества в условиях климатического кризиса.

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