Миллионы людей в опасности: почему внезапно позеленела самая заселенная пустыня мира

Пустыня Тар, одна из самых засушливых территорий Южной Азии, стремительно меняется. Согласно новому исследованию, за последние 20 лет ее ландшафт стал более зеленым. В отличие от других регионов мира, страдающих деградацией земель и засух, Тар демонстрирует уникальный феномен – рост растительности, инфраструктуры и населения.

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Почему и как пустыня стала зеленее, исследовали ученые в рамках масштабного анализа спутниковых снимков и климатических данных. Детали рассказало издание LiveScience.

Согласно новому исследованию, за последние 20 лет пустыня Тар в Индии стала на 38% зеленее. Основными факторами этого процесса стали изменение климата и расширение сельскохозяйственной деятельности.

В течение последних двух десятилетий население региона выросло, что существенно изменило ландшафт – в частности, способствовало превращению пустынных участков в сельскохозяйственные и городские зоны. Другим важным фактором стало увеличение количества муссонных осадков, вызванное климатическими изменениями.

Пустыня Тар, или Большая Индийская пустыня, охватывает около 200 000 квадратных километров на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана. В отличие от большинства пустынь мира, страдающих засухой, Тар испытывает рост урбанизации и аграрного освоения. Сегодня это наиболее населенная пустыня на планете, где проживает более 16 миллионов человек.

По словам Вималы Мишры, соавтора исследования и инженера-строителя из Индийского технологического института в Гандинагаре, "увеличение доступа к воде и энергии способствовало расширению сельского хозяйства и урбанизации, а также повышению урожайности в регионе. Никакая другая пустыня в мире не показывает таких темпов роста в этих сферах ".

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Sustainability, базируется на анализе спутниковых снимков за период с 2001 по 2023 год. На изображениях отчетливо видно увеличение растительного покрова, что подтверждает факт озеленения территории.

Ученые также изучали демографические данные, развитие ирригационной инфраструктуры и климатические модели. По их оценкам главной причиной озеленения стал рост количества муссонных осадков – в среднем на 64%. Вторым ключевым фактором являются оросительные системы, которые позволяют использовать грунтовые воды даже вне сезона дождей.

Авторы исследования отмечают, что эффективное и устойчивое управление водными ресурсами позволит пустыне Тар не только адаптироваться к климатическим изменениям, но и поддерживать растущее население. В то же время чрезмерное использование подземных вод может привести к их истощению, а повышению температур – поставить под угрозу благосостояние местных жителей.

Ключевыми направлениями устойчивого развития ученые называют переход к засухоустойчивым культурам, расширение использования возобновляемой энергии и адаптацию инфраструктуры к экстремальным погодным условиям. Ожидаемый рост количества осадков в форме кратковременных, но интенсивных дождей может вызвать наводнения и разрушения.

Несмотря на потенциальные угрозы, исследователи прогнозируют, что до конца XXI века процесс озеленения будет продолжаться, улучшая продовольственную безопасность в регионе. В то же время это может оказать негативное влияние на биоразнообразие: виды флоры и фауны, приспособленные к строгим условиям пустыни, могут исчезнуть, как и традиционные формы кочевого хозяйства.

Ученые призывают учитывать экологические и культурные особенности региона при планировании дальнейшего развития пустыни Тар.

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