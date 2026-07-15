В Литве нашли королевское сокровище, спрятанное перед Второй мировой. Фото

В самом сердце Вильнюса исследователям удалось обнаружить уникальное королевское сокровище, надежно спрятанное в стенах кафедрального собора непосредственно перед началом Второй мировой войны. Эта находка включает погребальные короны, скипетр, державу и редкие ювелирные изделия эпохи Ренессанса, принадлежавшие правителям Польши и Великого княжества Литовского.

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На протяжении многих десятилетий сотрудники собора и тысячи посетителей проходили в считанных метрах от тайника, даже не догадываясь о существовании реликвий за тонкой стеной коридора. Теперь, после длительных поисков и успешного открытия секретной ниши, величественные исторические памятники наконец-то вернулись в музейную экспозицию, пишет издание arkeonews.net.

История этих сокровищ началась не из-за военной угрозы, а в результате стихийного бедствия. В 1931 году масштабное наводнение подтопило подземелья Вильнюсского собора, что вынудило инженеров приступить к срочным аварийным работам по спасению здания. Во время укрепления фундамента рабочие случайно наткнулись на замурованные королевские крипты. В них покоились останки выдающихся правителей: короля Польши и Великого князя Литовского Александра Ягеллончика, а также королев Елизаветы Австрийской и Барбары Радзивилл.

Рядом с монархами обнаружили три короны и другие символы власти XVI века. Важно отметить, что эти предметы не были коронационными регалиями, которые использовались при жизни. Это были специально изготовленные погребальные атрибуты. Такой статус делает их сохранность феноменальной: если государственные короны часто передавались преемникам, переплавлялись или похищались, то погребальные предметы обычно исчезали вместе с разрушением самих гробниц.

Секретная операция 1939 года и десятилетие забвения

В течение нескольких лет найденные артефакты изучались и демонстрировались публике, однако в 1939 году над Европой нависла угроза новой мировой войны. Пытаясь спасти национальное достояние от возможных разграблений и уничтожения, представители духовенства решили надежно спрятать самые ценные сокровища собора в его же стенах. Королевские регалии тщательно завернули в газеты, положили в металлический ящик и замуровали в тайной нише.

Очевидно, те, кто спрятал сокровище, надеялись вернуть его сразу после окончания боевых действий. Однако череда оккупаций, геополитические изменения и советский режим стерли следы, указывающие на точное местонахождение реликвий. В 1985 году во время монтажа вентиляции в другой части стены случайно обнаружили часть соборной сокровищницы, но королевских коронок там не было. Это породило множество слухов и теорий, что уникальные артефакты могли быть навсегда утрачены, вывезены или уничтожены. Даже после восстановления независимости Литвы многочисленные попытки отыскать регалии долгое время заканчивались неудачами.

Как удалось найти сокровище

Прорыв в этой многолетней тайне произошёл только в 2024 году благодаря кропотливой работе экспертов, которые сопоставили довоенные планы собора, современные чертежи и показания очевидцев тех событий. Учёные использовали эндоскопическую камеру, которую запускали в мельчайшие полости внутри стен храма. После нескольких неудачных попыток исследователи обнаружили заблокированное пространство за бывшей лестничной нишей. 16 декабря 2024 года стену официально вскрыли.

Внутри обнаружили железный сундук с погребальной короной Александра Ягеллончика, а также комплект вещей Елизаветы Австрийской (корону, цепь, кольцо, медальон и памятную табличку с гроба). Набор вещей Барбары Радзивилл включал корону, скипетр, державу, три золотых кольца и цепь. Кроме того, в тайнике были найдены серебряные плиты из часовни Святого Казимира, епископские знаки отличия и другие ценные дары. Более 80 лет пребывания во влажной среде под воздействием коррозии и остатков бумаги частично деформировали металл, однако реставраторам удалось вовремя стабилизировать состояние находок.

Помимо великолепных регалий, находка поражает мастерством ювелиров эпохи Возрождения. Четыре золотых кольца королей украшены драгоценными камнями, причем мастера того времени прибегали к изящным уловкам: например, делали гранаты внутри полыми для насыщенности цвета или подкладывали красный фон под горный хрусталь, чтобы имитировать дорогие рубины. Настоящим шедевром является уникальный золотой медальон Елизаветы Австрийской, изготовленный из монеты номиналом 10 дукатов 1533 года с изображением Сигизмунда I Старого и Сигизмунда II Августа – аналогов этому украшению в мире нет.

Эти находки также напоминают о сложном переплетении европейской династической политики. Елизавета, австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов, стала первой женой польского короля Сигизмунда II Августа. После её безвременной кончины в Вильнюсе монарх заключил тайный и противоречивый брак с Барбарой Радзивилл, чей союз стал одной из самых драматичных романтических историй в летописях Речи Посполитой. Наряду с захоронением Александра Ягеллончика эти артефакты олицетворяют сложную сеть союзов между Ягеллонами и Габсбургами, которая формировала облик Центрально-Восточной Европы в эпоху позднего Средневековья и Ренессанса.

Сегодня эти спасённые сокровища представлены на выставке "Скрытое внутри: вновь открытая сокровищница Вильнюсского собора" в Музее церковного наследия. Реставраторы сознательно отказались от идеальной реставрации, оставив на некоторых экспонатах следы ржавчины от сундука и обрывки газет, чтобы посетители могли почувствовать дыхание истории. Выставка продлится до 30 января 2027 года.

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