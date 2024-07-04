Археологи обнаружили усадьбу 'короля' Помпея – одного из первых темнокожих землевладельцев колониальной Новой Англии. Фото

Археологи обнаружили фундамент дома "короля" Помпея, порабощенного жителя Западной Африки в Массачусетсе, жившего в 18 веке и ставшего одним из первых темнокожих землевладельцев колониальной Новой Англии после обретения свободы.

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Это открытие поможет исследователям лучше понять праздник, известный как Negro Election Day (День выборов), когда порабощенные и свободные черные мужчины голосовали за своего собственного лидера, который вводил законы и выступал посредником в спорах с белой общиной, пишет Live Science.

В регионе Новой Англии некоторые из людей, перевезенных через Атлантический океан в начале 1700-х годов, были африканского королевского происхождения. Их привозили в этот район и принуждали работать в портах и на фермах. По меньшей мере, в четырех колониях – Массачусетсе, Коннектикуте, Род-Айленде и Нью-Гэмпшире – порабощенные африканцы придерживались одного из своих обычаев: выбирали лидера, известного как "король" или "губернатор".

Один из этих лидеров Помпей, возможно, родился принцем в Западной Африке и прибыл в Массачусетс в рабство в начале 1700-х годов. Исторические отчеты свидетельствуют о том, что он был лидером общины, и проводил мероприятия ко дню выборов на своей собственной территории вдоль реки Согус севернее Бостона, которую он приобрел после освобождения.

"Король Помпей был уважаемым лидером в чернокожих общинах, но его дом и имущество всегда были тайной", – сказала в заявлении Кабриа Баумгартнер, историк из Северо-восточного университета, являющийся частью исследовательской группы, ищущей дом Помпея.

Исследователи сначала проанализировали исторические акты собственности, чтобы узнать, что Помпей приобрел 0,8 га земли вдоль реки Согус в 1762 году, где он построил небольшое каменное здание для себя и своей жены. Затем команда сравнила исторические карты и газетные статьи с современными топографическими картами, созданными с помощью лазерных импульсов, выпущенных из самолета, чтобы сузить территорию дома Помпея с помощью конкретных ориентиров.

Приблизительно на глубине 1,2 метра под землей команда наткнулась на фундамент, сделанный из вручную вытесанных речных скал, что совпадало с описаниями в исторических записях. "Большой находкой стала галечная основа ручной работы. Я уверена, что это фундамент с 1700-х годов, и все, что указывает на то, что это дом короля Помпея, очень убедительно", – сказала в заявлении Меган Хауи, археолог из Университета Нью-Гэмпшир, которая является частью исследовательской группы.

Исследователи не уверены, когда именно Помпей был избран королем, но исторические записи свидетельствуют о том, что он служил в этой должности неоднократно в 1750-х годах, до тех пор он проводил день выборов в своем собственном доме.

Одновременно с днем ​​выборов в колониях для белых мужчин-владельцев, в середине XVIII века черные жители Новой Англии собирались, чтобы выбрать лидеров общества и поддерживать связи друг с другом и со своим африканским культурным наследием. Фестиваль, который мог продолжаться до недели, включал музыку, танцы, пение и игры. Участники носили модную одежду – часто имитируя одежду белых людей – ели специальную еду, например пряники, и устраивали парады.

В 2022 году законодательный орган штата Массачусетс основал третью субботу июля ежегодно как Negro Election Day, продолжая традицию, начатую более 280 лет назад.

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