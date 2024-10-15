В Карпатах обнаружили новый вид котов. Фото

В Румынии представили новую породу кошек – "Трансильванскую". Эта порода стала первой, возникшей естественным путем в Карпатах.

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Трансильванская кошка уже получила международное признание. Однако ее официальное утверждение ожидается через два года, когда родятся 4 поколения этих кошек, сообщает Romania TV.

Трансильванский кот является старинной породой, основанной на чистых кровных линиях, найденных в Карпатских горах. "Здоровый, с очень хорошим генетическим багажом", – отметил директор выставок кошек Александру Элиан.

Кошачий эксперт также рассказал, что у Трансильванских кошек конечности светлее основного цвета меха. У самцов конечности, наоборот, темнее. Элиан сравнил мех новой породы кошек с солью и перцем, ведь белые пряди идут рядом с черными.

"Я также обнаружил, что у них особый темперамент. Кошки на свободном выгуле часто могут быть достаточно агрессивными. Однако Трансильванские коты вовсе не агрессивны, они невероятны", – подчеркнул Александр Элиан.

По словам ученых, новая порода кошек может возникнуть естественным путем из-за эволюционных изменений, которые происходят в результате естественного отбора. В определенной географической области, например в Карпатах, популяция кошек может адаптироваться к специфическим условиям среды, таким как климат, наличие пищи и места для укрытия.

У кошек с генетическими признаками, которые соответствуют этим условиям, есть больше шансов на выживание и размножение. В течение поколений эти характеристики могут закрепляться в потомстве, что приведет к возникновению новой породы с уникальными физическими и поведенческими чертами, отличающими ее от других пород.

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