Строители случайно раскопали 2000-летний сад римского императора Калигулы

Итальянские строители случайно раскопали остатки 2000-летнего сада. Найденные надписи свидетельствуют о том, что он когда-то принадлежал римскому императору-садисту Гаю Юлию Цезарю Августу Германику, более известному как Калигула.

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В Министерстве культуры Италии сообщили, что руины нашли во время строительства нового путепровода на площади Пьяцца Пиа. Травертиновые стены сада выходили на берег реки Тибр, которая течет через Рим восточнее Ватикана, пишет LiveScience.

На месте найденных руин была найдена свинцовая водопроводная труба с такой надписью: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". Исследователи установили, что на гравюре говорится о римском императоре из династии Юлиев-Клавдиев – Гае Цезаре Августе Германике, более известном как Калигула.

По словам археолога специального управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта, правительственного агентства в Риме Алессио Де Кристофаро, находка важна, поскольку площадь Пиа находится в том же районе, что и "Хорти Агриппины" (сад матери Калигулы Агриппины Старшей).

Кроме трубы, археологи нашли плиты римской керамики и терракотовые фигуры мифологических сцен, украшавших крыши.

Калигула был тираном и садистом, унижавшим свой сенат. Он занял престол в 37 году нашей эры. Однако правление этого безжалостного лидера длилось недолго. Уже в 41 году преторианская гвардия – чиновники, которые должны были его защищать – убили императора.

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