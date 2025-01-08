В Израиле нашли византийский монастырь, которому 1500 лет: внутри была мозаика с Божьим благословением

Археологи из Израильского управления древностей (IAA) обнаружили 1500-летний монастырь. Исследователи называют это одной из самых важных находок, поскольку внутри здания была мозаика с Божьим благословением.

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Раскопки являются частью планов израильского земельного управления по северному району Кармей-Гат. Здесь эксперты нашли целый обширный монастырский комплекс, датируемый V-VI веками нашей эры в византийский период, пишет HeritageDaily.

По словам ученых, внутри монастыря находится большая мозаика с греческой надписью, которая говорит: "Благословен ты, когда входишь, и благословен ты, когда выходишь".

Это одно из благословений, которые Бог обещал израильтянам, если они будут слушать Его. Это означает, что каждый аспект их жизни будет благословен, и куда бы они ни пошли, Его благословение будет сопровождать их, говорят религиоведы.

По описанию исследователей мозаика содержит сложные узоры, изготовленные из маленьких символов, на которых изображены кресты, львы, голуби, амфоры и цветы.

Управление древностей Израиля (IAA) заявило, что монастырь был стратегически расположен вдоль большой дороги, соединяющей горы и прибрежную равнину, обслуживая как путешественников, так и местные общины.

"Это самое большое и самое выдающееся место, обнаруженное в регионе римской и византийской эпох. Находки указывают на последовательность поселений, начиная с раннего римского периода (I век нашей эры) до конца византийского", – говорится в сообщении IAA.

Раскопки также обнаружили фундаменты не менее десяти монастырских сооружений, в том числе врат, большие складские здания местной керамической промышленности и винного завода, говорят ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Израиле нашли редкую казну древних монет.

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