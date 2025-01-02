Чудо Хануки. В Израиле нашли редкую казну древних монет
Исследователи в Израиле обнаружили редкую сокровищницу древних монет, которую назвали "археологическим чудом Хануки". Согласно данным Хайфского университета, находке более 2000 лет.
Клад из около 160 монет был найден во время раскопок в Иорданской долине, которая проходит между оккупированным Израилем Западным берегом Иордана и восточной границей Иордании. Археологи предполагают, что коллекция принадлежала королю Александру Яннае, второму правителю династии Хасмонеев, возглавившей Иудею в последние столетия до нашей эры, пишет CBSNews.
Древние монеты были найдены в третий день Хануки. Исследователи отметили важность этого времени, поскольку Александр Янней происходил из лидеров восстания 167 года до нашей эры, которое согласно Талмуду привело к восстановлению храма в Иерусалиме и первому празднованию праздника Хануки.
"Это действительно редкий момент, чтобы обнаружить столько монет", – заявил один из руководителей раскопок Шай Бар. Он добавил, что эти находки свидетельствуют о важной роли этого места. Крепость, которая выходит на Иорданскую долину, была разрушена в какой-то момент во время еврейского восстание против Рима (66–74 гг. н.э.).
На каждой монете есть восьмиугольная звезда и фраза "Король Александр 25", написанная на арамейском языке. Известно, что это один из самых древних известных в мире языков, который возник в регионе вокруг современной Сирии и тесно связан с арабским и ивритом. По данным Хайфского Университета, монеты этого типа датируются примерно 80 годом до нашей эры.
В археологических исследованиях такие обширные коллекции монет встречаются редко, пишет Arkeonews. По словам доктора Бара, монеты, вероятно, были спрятаны за или внутри стены и завернуты в впоследствии разложившийся органический материал.
На месте раскопок исследователи обнаружили не только тайник монет. Археологи обнаружили ранее неизвестную дорожную станцию на пути к крепости Иродиум, вместе с ритуальной ванной, резервуаром для воды и несколькими другими сооружениями вдоль берегов в долине реки Иордан.
Шай Бар выразил надежду, что место находки ценных монет станет привлекательным для туристов и будет добавлено в археологические достопримечательности и памятники наследия Израиля.
Напомним, что праздник Хануки у израильтян начался 25 декабря и отмечается в течение восьми дней.
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