В Ивано-Франковской области нашли посуду XII-IX веков до нашей эры и оборонительный вал. Фото

В Ивано-Франковской области археологи нашли посуду XII-IX веков до нашей эры. Также во время раскопок в селе Крилос ученые заповедника "Древний Галич" обнаружили оборонительный вал.

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По словам исследователей, фортификационное сооружение окружало поселение людей, которые жили во время раннего железного века. Это ценное открытие украинской археологии, пишет Общественное.

Неожиданная, но очень ценная находка

"Мы пытались найти клети Древней Руси. А нашли в траншее остатки вала, принадлежавшего голиградской культуре", – сказал заведующий отделом археологии заповедника "Древний Галич" Тарас Ткачук.

На территории Крилоса было большое городище, населяемое носителями раннежелезной культуры.

Научный сотрудник отдела археологии заповедника Игорь Креховецкий отметил, что на валах обязательно были верхние оборонные сооружения. "Очевидно, это был частокол. Возможно, с башнями, чтобы защищаться как от соседей, так и от врагов, планировавших захватить эту территорию. Вероятно, ограбить", – рассказал научный сотрудник отдела археологии заповедника Игорь Креховецкий.

Особенности вала

По словам исследователей, оборонный вал был построен из глины, речного камня и древесины. Правда, найденные на месте раскопок речные камни имеют следы обжига. Поэтому эксперты предполагают, что на этом месте был пожар, о котором не упоминается в исторических источниках.

Если посмотреть на найденный оборонный вал в разрезе, то можно увидеть разные цвета насыпи. По словам ученых, это можно объяснить тем, что во времена княжеской эпохи на месте вала раннего железного века, возвели новые фортификации.

"С досыпкой желтой глины – это, наверное, древнерусское. Во времена Руси здесь тоже был вал. На этом месте была столица Галицко-Волынского княжества. Похоже, что в XI веке фортификации уже точно были здесь", – объяснил Тарас Ткачук.

Старинная глиняная посуда

Во время раскопок ученые также встретили обломки бытовой керамики раннего железного века. По словам экспертов, тогдашняя посуда была толстостенной, ведь ее лепили из глины, но без гончарного круга.

В Крилосе исследователи отыскали и древнерусскую керамику XI-XIII веков. Эти изделия уже значительно тоньше, ведь в то время мастера уже имели гончарные круги. "Это керамика галицкого типа, потому что по орнаментации отличается. Продольные линии в галицком типе были преимущественно ниже венчика, в верхней части сосуда", – описал находку ученый Игорь Креховецкий.

Археологические исследования в Крилосе продлятся еще месяц. Ученые хотят четче понять строительную конструкцию вала. А также надеются откопать еще какие-нибудь интересные артефакты.

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