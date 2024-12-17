Возле Галича нашли глиняные фигурки эпохи 'раннего железа'. Фото

Возле Галича Ивано-Франковской области нашли глиняные фигурки бычков. Археологи относят их к эпохе "раннего железа".

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Редкую находку удалось откопать вблизи Митрополичьих палат в селе Крилос. Ценные артефакты передают в фонды Музея истории древнего Галича, пишет Укринформ.

"Мы работали у оборонительного вала в селе Крилос, это возле Митрополичьих палат. Ожидали найти фрагменты Княжеского периода, а наткнулись на культурный слой эпохи "раннего железа". Нашли две глиняные фигурки бычков, свидетельствующих о тогдашнем культе земледелия. Люди делали то, что видели и чем занимались в хозяйстве", – рассказал младший научный сотрудник отдела археологии Национального заповедника "Древний Галич" Андрей Фиголь.

На месте раскопок археологи нашли также колесики от тележки, добавил Фиголь. Ученые предполагают, что это была единственная скульптурка периода IX-X века до нашей эры.

Известно, что ранние железные века, длившиеся от конца II до I тысячелетия до нашей эры, – это период, когда люди начали использовать железо для изготовления орудий труда.

По словам ученых, на территории Украины эта эпоха ведет начало в XII веке до нашей эры. Известные интересные страницы раннего железного века связаны со скифами и сарматами.

Напомним, что Митрополичьи палаты в селе Крилос, являющейся памятником архитектуры XVIII века, были двухэтажным дворцом галицких митрополитов с большим подземельем.

Некоторые исследователи считают, что Митрополичьи палаты построены на месте княжеского дворца, хотя археологически это не подтверждено. На сегодняшний день здесь расположен Музей истории древнего Галича.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время раскопок в селе Крилос ученые заповедника "Древний Галич" нашли посуду XII-IX веков до нашей эры и оборонный вал.

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