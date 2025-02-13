В Испании нашли останки римского солдата, похороненного с кинжалом в спине

Археологи, раскапывающие 4900-летнюю крепость в Альмендралехо, на юго-западе Испании, обнаружили удивительное захоронение, которое может принадлежать римскому солдату. Загадочно, что тело мужчины в возрасте от 25 до 35 лет было расположено лицом вниз, а на его спине лежал римский кинжал, известный как пугио (pugio).

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Интересно, что кинжал очень хорошо сохранился. Датированный концом I века до нашей эры, pugio является ценным хронологическим маркером для погребения, пишет AncientOrigins.

По словам исследователей, найденное в могиле оружие базировалось на предыдущих кинжалах, использовавшихся в доримской Испании, с которыми римские легионеры столкнулись во время сражений в Испании в течение II века до нашей эры.

"Размещение пугио в погребении является способом сообщения о социальном положении погребенного и его принадлежности к армии", – сказал руководитель раскопок, археолог Сезар М. Перес.

"Но это нетипичное захоронение свидетельствует о том, что солдат мог быть похоронен при странных обстоятельствах, возникают сомнения в обстоятельствах его смерти", – добавил ученый.

Что касается скелета, то он был почти целым, однако значительной аномалией было отсутствие стоп, которые, казалось, были отрезаны. Археологи не уверены, было ли это сделано после смерти или как часть ритуального акта.

Комбинация положения лицом вниз, отсутствующие стопы и расположение кинжала заставили исследователей назвать это захоронение "настоящей загадкой".

Археологи предполагают, что такая форма погребения могла свидетельствовать о бесчестии. Человек мог быть легионером, который столкнулся со строгой формой военной дисциплины для дезертиров, или он что-то украл у своих однополчан.

На месте раскопок также обнаружили предметы медного века, такие как наконечники стрел, топоры, пластины, чаши и тяжести для ткацкого станка.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Испании археологи исследовали гробницу, которой примерно 5000 лет, и нашли там женщин, бывших у власти.

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