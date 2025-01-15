В Иерусалиме нашли большое сооружение с высеченными в скале комнатами и загадочными V-образными отметинами на полу. Фото

На восточном склоне города Иерусалим в национальном парке археологи обнаружили уникальную постройку. Она имеет восемь высеченных в скале комнат, содержащих алтарь, обелиск (массеба), пресс для масла и вина. Также там были найдены загадочные V-образные отметины на полу.

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По словам археологов, это сооружение является единственным в своем роде в Иерусалиме. Она была заброшена в VIII веке до нашей эры во время религиозной реформы, пишет Times Of Israel.

Исследователи считают, что древнее многокомнатное здание, площадью 220 квадратных метров, вероятно, использовалось для ритуалов и поклонения почти 3000 лет назад.

Город Давида, археологический парк, прилегающий к Старому городу Иерусалима в районе Сильван, по мнению большинства ученых, содержит часть древних основных сооружений Иерусалима бронзовых и железных времен и является важным местом для библейской археологии.

Здание впервые было раскопано в 2010 году, хотя часть сооружения была обнаружена британским исследователем Монтегю Паркером в 1909 году, который проводил раскопки на этом месте в течение нескольких сезонов в поисках Ковчега Божьего. Археологи обнаружили, что здание практически сохранилось на месте, что является редкостью для раскопок времен Первого Храма: "Оно было закрыто... никто не знал о нем, никто не касался его на протяжении многих лет", – отметил руководитель раскопок Эли Шукрон.

Каждая комната в здании имела разное предназначение. Кроме комнат, в которых происходило производство масла и вина, одна комната содержала резную инсталляцию с дренажным каналом, что, вероятно, использовалась как алтарь, тогда как другая комната содержала таинственные V-образные резьбы, выгравированные на полу. По словам Эли Шукрона, они могли служить основой для треноги – установки с тремя ножками, которая использовалась для ритуальных действий.

Как пишет ArkeoNews, в небольшой пещере, вырезанной на краю постройки, был обнаружен тайник предметов восьмого века до нашей эры. Эти предметы включали кастрюли для приготовления пищи, кувшины с фрагментами древнееврейских надписей, гири для ткацких станков, скарабеев, штампованные печати с декоративными мотивами и точильные камни для измельчения зерна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что археологи нашли орудия труда в возрасте 3 миллионов лет на месте, которое называют "колыбелью человечества".

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