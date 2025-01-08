Археологи нашли орудие труда возрастом 3 миллиона лет на месте, которое называют 'колыбелью человечества'

Археологи нашли некоторые из первых орудий труда, которые использовались на Земле в возрасте 3 миллионов лет. Находку обнаружили в Африке, которую называют "колыбелью человечества".

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Именно на полуострове Хома в Кении были найдены подсказки о ранних истоках человечества, такие как древние орудия труда и останки австралопитека афарского "Люси", которая жила более трех миллионов лет назад. На этот раз команда экспертов обнаружила маленькие ножи, созданные гоминидами – первыми которые ходили на двух ногах . DailyMail.

Исследователи из Городского университета Нью-Йорка сказали, что гоминиды умели бить один камень об другой, создавая острые края. Этот самодельный нож позволял им очищать и нарезать фрукты и овощи, а также делить мясо бегемотов.

Подобные каменные инструменты, известные как набор Олдована (Oldowan), ранее были найдены только от 1,7 до 2,9 миллиона лет.

Ведущий археолог Том Пламмер предположил, что недавно найденные орудия труда проложили путь всему, что было дальше. Я считаю, что инструменты Oldowan являются важнейшей технологической инновацией в истории человечества. Ведь это позволило гоминидам получить доступ к целому ряду пищи, способствуя увеличению размеров тела и мозга", – сказал ученый.

В ходе раскопок команда исследователей обнаружила не только первые ножи, но и древние кости бегемота с насечками. Это стало доказательством того, что технология Олдована была почти три миллиона лет назад, сообщает CBSNews.

По словам ученых, место раскопок может помочь определить существование человека на Земле. "Мы последние двуногие, как я это называю. Все эти другие образы жизни вымерли. И это дает нам о многом подумать", – сказал директор Смитсоновской программы происхождения человека и руководитель исследований полуострова Ньянга Рик Поттс.

Напомним, что ученые нашли доказательства того, что современные люди появились в Африке примерно 300 000 лет назад – 600 000 лет спустя после того, как гоминиды вымерли. Но исследователи только недавно поняли, что дочеловеческая группа начала ходить прямо шесть миллионов лет назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что биолог-эволюционист бросил вызов древней теории, согласно которой первые люди вышли из Африки.

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