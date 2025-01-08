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Археологи нашли орудие труда возрастом 3 миллиона лет на месте, которое называют "колыбелью человечества"

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,1 т.
Археологи нашли орудие труда возрастом 3 миллиона лет на месте, которое называют 'колыбелью человечества'

Археологи нашли некоторые из первых орудий труда, которые использовались на Земле в возрасте 3 миллионов лет. Находку обнаружили в Африке, которую называют "колыбелью человечества".

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Именно на полуострове Хома в Кении были найдены подсказки о ранних истоках человечества, такие как древние орудия труда и останки австралопитека афарского "Люси", которая жила более трех миллионов лет назад. На этот раз команда экспертов обнаружила маленькие ножи, созданные гоминидами – первыми которые ходили на двух ногах . DailyMail.

Археологи нашли орудие труда возрастом 3 миллиона лет на месте, которое называют "колыбелью человечества"

Исследователи из Городского университета Нью-Йорка сказали, что гоминиды умели бить один камень об другой, создавая острые края. Этот самодельный нож позволял им очищать и нарезать фрукты и овощи, а также делить мясо бегемотов.

Подобные каменные инструменты, известные как набор Олдована (Oldowan), ранее были найдены только от 1,7 до 2,9 миллиона лет.

Археологи нашли орудие труда возрастом 3 миллиона лет на месте, которое называют "колыбелью человечества"

Ведущий археолог Том Пламмер предположил, что недавно найденные орудия труда проложили путь всему, что было дальше. Я считаю, что инструменты Oldowan являются важнейшей технологической инновацией в истории человечества. Ведь это позволило гоминидам получить доступ к целому ряду пищи, способствуя увеличению размеров тела и мозга", – сказал ученый.

В ходе раскопок команда исследователей обнаружила не только первые ножи, но и древние кости бегемота с насечками. Это стало доказательством того, что технология Олдована была почти три миллиона лет назад, сообщает CBSNews.

Археологи нашли орудие труда возрастом 3 миллиона лет на месте, которое называют "колыбелью человечества"

По словам ученых, место раскопок может помочь определить существование человека на Земле. "Мы последние двуногие, как я это называю. Все эти другие образы жизни вымерли. И это дает нам о многом подумать", – сказал директор Смитсоновской программы происхождения человека и руководитель исследований полуострова Ньянга Рик Поттс.

Напомним, что ученые нашли доказательства того, что современные люди появились в Африке примерно 300 000 лет назад – 600 000 лет спустя после того, как гоминиды вымерли. Но исследователи только недавно поняли, что дочеловеческая группа начала ходить прямо шесть миллионов лет назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что биолог-эволюционист бросил вызов древней теории, согласно которой первые люди вышли из Африки.

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