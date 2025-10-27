В глубинах Тихого океана нашли странных существ: ученые поражены. Фото

Говорят, что человечество знает больше о поверхности Луны, чем о глубинах океана. Именно поэтому экспедиция ученых в самые глубокие районы Тихого океана вызвала настоящий фурор в научном мире.

Исследователи погрузились туда, куда почти никто не решается спуститься, – в так называемую гадальную зону океана, чтобы увидеть жизнь, скрытую на глубине более 9 километров. Детали рассказало издание IflScience.

Рекордное погружение

Международная команда ученых из экспедиции Japan "Ring of Fire" исследовала три глубокие впадины – Японскую, Рюкюскую и Идзу-Огасаварскую. Батискафы достигли глубин от 6 939 до 9 775 метров, что стало одним из самых глубоких исследований в истории.

"Это одно из самых детальных исследований биоразнообразия и сред обитания в гадальной зоне, проведенных непосредственно in situ", – рассказала доктор Дениз Сванборн, научный сотрудник Центра исследования глубинного моря Minderoo-UWA.

Ранее ученые изучали эти районы только с помощью стационарных аппаратов или сеточных образцов, что не позволяло увидеть, как живые организмы ведут себя в своей естественной среде. Результаты исследования обнародовали в Journal of Biogeography.

Почти 30 тысяч живых организмов

Во время погружений команда зафиксировала примерно 30 000 представителей морской фауны. Это позволило установить, как глубина, наличие питательных веществ и даже история сейсмических событий – землетрясений, оползней и потоков осадка – влияют на разнообразие жизни.

"Мы выяснили, что даже на одинаковой глубине, но в разных впадинах, сообщества существ отличаются. На это влияют не только условия среды, но и рельеф морского дна – его наклон и структура," – объяснила Сванборн.

Среди самых впечатляющих открытий:

"Морские леса" из морских лилий (crinoids) – на глубине более 9 100 метров.

Стаи рода Elpidia – на 7 500 метрах.

Призрачные рыбки Pseudoliparis с "крылышками" вместо плавников – на 7 300 метрах.

Эти создания напоминают кадры из фантастического фильма – прозрачные, светящиеся, почти внеземные. Ученые подчеркивают: жизнь в самых темных уголках океана не просто существует – она чрезвычайно разнообразна и адаптирована к экстремальным условиям.

По словам исследовательницы, каждое погружение – это путешествие в неизвестное: "Когда ты видишь кадры из гадальной зоны, понимаешь – перед тобой места, куда еще никто не заглядывал. Это невероятное ощущение – быть среди первых людей, которые наблюдают за этими формами жизни."

Команда также получила уникальные видеозаписи с шести погружений, позволяющие сравнить среды различных океанских впадин. Такие данные – настоящая редкость, ведь глубины более 9 километров до сих пор остаются практически недосягаемыми.

Гадальная зона начинается на глубине более 6 000 метров и является одной из наименее исследованных сред на планете.

