Прозрачная голова и подвижные глаза: что известно об уникальной рыбе Мирового океана

В глубинах Мирового океана живет много созданий, которые могут удивить или даже напугать людей своим видом. Одними из самых удивительных среди них являются так называемые рыбы-бочкоглазы. Они имеют цилиндрические, направленные вверх глаза, которые полностью скрыты под прозрачной верхней частью головы.

Видео дня

Об этом пишет IFLScience. Эти рыбы как-будто смотрят из люка на крыше автомобиля, когда они охотятся на добычу в темных водах океана.

"Рыба-бочкоглаз обычно сидит неподвижно в глубоких, темных водах, смотря вверх, используя свое чувствительное зрение, чтобы распознавать силуэты добычи над поверхностью. Считается, что зеленые пигменты в ее глазах помогают блокировать любой солнечный свет, дошедший с поверхности, позволяя рыбе лучше распознавать слабое биолюминесцентное свечение медуз и других существ над ней", – сказано в статье.

Что известно об этих рыбах

Рыба-бочкоок (Macropinna microstoma) была впервые описана в 1939 году. Хотя ученые не знают точно, насколько широко она распространена в океанах Земли, большинство наблюдений было зафиксировано в северной части Тихого океана, от Берингова моря до Японии и Нижней Калифорнии (Мексика).

Часть рациона этой рыбы состоит из крошечных ракообразных и других мелких животных, которых захватывают щупальца медуз. Существует предположение, что необычная зрительная система рыбы помогает ей следить за добычей, а прозрачная голова, наполненная жидкостью, защищает ее от жалящих клеток щупалец.

Поскольку наполненный жидкостью щит рыбы-бочкоглаза обычно разрушается, когда ее вытаскивают в сетях на поверхность с низким давлением, она редко появляется в научных текстах или рисунках.

Однако в 2009 году исследователям MBARI посчастливилось поймать живой экземпляр, который прожил несколько часов в аквариуме на борту. Эта редкая возможность позволила им подтвердить, что рыба может поворачивать свои трубчатые глаза вперед, чтобы сосредоточиться на еде перед собой, опровергнув давнее убеждение, что ее взгляд постоянно направлен вверх.

Ранее OBOZ.UA писал об акулах-молотах, которые удивляют людей своим необычным внешним видом, а именно очень своеобразной формой головы. Эти рыбы являются мастерами адаптации, наделенными причудливыми, но полезными чертами, которые делают их одними из самых эффективных хищников океана. А их головы в форме молота дают акулам несколько преимуществ.

Также мы рассказывали о ярко-оранжевой акуле с белыми глазами, которую случайно выловили рыбаки в Карибском море у берегов Коста-Рики. Ее впечатляющая окраска вызвана редким заболеванием кожи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!