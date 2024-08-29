В Германии среди обломков времен Второй мировой войны был найден японский самурайский меч XVII века. Фото

Археологи в Германии обнаружили редкий японский самурайский меч XVII века. Меч находился среди обломков подвала, разрушенного во время Второй мировой войны.

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Команда обнаружила сильно коррозионный короткий меч, известный как вакидзасе, во время раскопок Молькенмаркт, старейшей площади Берлина. Первоначально археологи считали, что это оружие было военной парадной саблей, но дальнейший анализ показал, что меч действительно был из Японии периода Эдо (1603–1868), пишет Live Science.

Согласно переводу заявления Музея доистории и ранней истории Берлинских государственных музеев, лезвие оружия может быть еще более древним и, вероятно, датироваться XVI веком. Археологи считают, что он, возможно, был доставлен в Германию в 1800-х годах в рамках дипломатической миссии.

"Кто мог представить, что в то время, когда Япония была изолированной, и европейские путешественники почти не посещали эту страну, такое давно употребленное и богато оружие окажется здесь, в Берлине?", – говорится в заявлении Матиаса Вемгофа, государственного археолога Берлина и директора Музея доистории и ранней истории.

Меч был найден при раскопках подвалов жилых и коммерческих зданий на Молькенмаркте, которые были превращены в руины во время Второй мировой войны и покрыты улицами и перекрестками в 1960-х годах. Согласно заявлению, бывшие подвалы были заполнены артефактами, связанными с войной, включая уздечки, стремена, бордюры и доспехи, которые были утилизированы в конце войны. Но находка японского меча в одном из подвалов была неожиданной.

Теперь реставрационные работы обнаружили, что это оружие было фрагментом вакидзаси, меча, который "когда-то был зарезервирован для высокопоставленных лиц как оружие, связанное со статусом", – сказал Вемгоф. Исторически вакидзасе носили самураи как запасное оружие, если им нужно было сразиться в небольшой комнате или в непосредственной близости от цели, где было бы сложно обнажить более длинный меч, известный как катана. По данным Британского музея, они также известны как "сопутствующий меч" – их всегда носили мужчины из класса самураев.

Деревянная ручка нового меча была повреждена высокой температурой, но куски дерева и текстильные обертки на мече все еще сохранились. Последующая реставрация показала наконечник шириной 1 сантиметр и металлическое кольцо у основания ручки у лезвия, изображавшего Дайкоку, одного из семи богов удачи в Японии.

Команда также обнаружила уже поврежденные нарисованные украшения из цветов хризантем и водяные линии на гарде меча. Стиль меча указывает на то, что он происходит из периода Эдо.

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