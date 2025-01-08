В Египте обнаружили роскошную гробницу врача фараона. Фото

В Египте, в поселении Саккара, была найдена роскошная гробница в возрасте 4100 лет. Она принадлежала врачу фараона.

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Швейцарско-французская команда исследователей, совершившая открытие, сообщила, что доктор носил имя Тетинебефа. Несмотря на то, что артефакты в гробнице были давно розграблены, археологам удалось изучить различные настенные росписи и иероглифические знаки, описывающие должность врача и изображающие различные предметы, которые, возможно, использовались при лечении, пишет LiveScience.

По словам ученых, этот врач фараона носил титул "волшебника богини Селкет", которая была связана со скорпионами и, как считалось, защищала от их укусов. Этот титул означал, что "он был специалистом по ядовитым укусам", – сказал руководитель швейцарска-французской группы исследователей и египтолог из Женевского университета Филипп Колломбер.

В надписях также сказано, что здесь покоится "руководитель лекарственных растений". По словам специалистов, этот титул был важным, до сих пор был найден лишь один подобный во время открытий в древнем Египте. Надписи на стенах также гласят, что похороненный был "главным дантистом" – еще один редко встречающийся титул.

Эти знатные звания свидетельствуют о том, что Тетинебефу был не обычным доктором. "Он, безусловно, был главным врачом при королевском дворе, то есть лечил самого фараона", – отметил Колломбер.

Эта важная находка, датируемая более чем 4000 годами во время правления короля Пепи II, имеет изысканную резьбу и яркие произведения искусства, в частности, разрисованные фальшивые двери и сложные сцены с изображением похоронных приношений, пишет Arkeonews.

"Стены обильно украшены картинами в ярких свежих цветах. Легко забыть, что им 4000 лет", – отметила команда исследователей.

По словам Колломбера, кроме картин и надписей на стенах, гробница "была полностью ограблена". Поэтому человеческие останки тоже не были обнаружены.

Раскопки в этом районе Саккары начались в 2022 году, чтобы раскопать могилы государственных служащих короля Пепи, похороненных рядом с ним и его женами, сообщили чиновники из египетского министерства туризма и древностей.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Египте нашли "Город мертвых" с более чем 300 гробницами.

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