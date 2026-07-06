В Египте раскопали целый византийский город с системой улиц. Фото

Группа египетских археологов в ходе экспедиции в Западной пустыне сумела раскопать масштабный древний город Айн-эль-Сабиль, который полностью меняет представление о провинциальной жизни той эпохи. Эта удивительная находка подтверждена Министерством туризма и древностей Египта, чья специализированная миссия проводила раскопки в губернаторстве Новая Долина.

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Обнаруженные руины демонстрируют не просто хаотичное скопление зданий того времени, а четко спланированную городскую архитектуру с жилыми, оборонительными и сакральными зонами. Исследование этого объекта открывает для современной науки редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь, религиозную эволюцию и административное устройство общин, проживавших за пределами долины Нила в период поздней античности.

Продуманная архитектура и планировка кварталов

Все обнаруженные здания древнего поселения были возведены из необожженного глиняного кирпича (самана). Город поражает своей организованной урбанистической структурой: главные улицы пролегают четко с севера на юг, тогда как более мелкие поперечные улочки пересекают их с востока на запад. Такая планировка позволила создать просторные открытые площади и скверы внутри поселения.

Как отметил директор местного археологического ведомства Махмуд Масуд, поселение содержало все элементы полноценного жилого пространства:

Дома с большими залами и сводчатым потолком;

оборудованные кухни, печи для выпечки хлеба и жернова для помола зерна;

Две оборонительные башни на окраинах и прочную крепость с толстыми стенами для защиты жителей.

В самом центре раскопанного города, рядом с главной дорогой, располагалась большая церковь в стиле базилики, строительство которой ученые датируют серединой IV века нашей эры. Кроме того, археологи подробно исследовали два частных жилища, принадлежавшие местным жителям – Табипусу (начало IV в.) и церковному диакону Тисусу (вторая половина IV в.).

Особый интерес для науки представляет дом Табипуса. Специалисты предполагают, что это сооружение могло выполнять роль так называемой "домашней церкви" еще до того, как в городе появилась официальная большая базилика. Если эта теория подтвердится, ученые получат наглядное доказательство того, как именно происходил переход христианского культа от тайных домашних богослужений к строительству монументальных храмов в оазисах Египта.

Что нашли археологи в Египте

Одной из самых ценных находок сезона стали около 200 остраконов – надписей на глиняных осколках разбитой посуды, которые в древности использовались в качестве дешевой бумаги для повседневных записей. Тексты написаны на коптском и греческом языках.

Среди найденных записей имеются:

Договоры купли-продажи и финансовые отчеты;

Личная и деловая переписка жителей;

Документы, отражающие детали управления имуществом и торговли.

Сочетание двух языков подтверждает исторический контекст: греческий оставался официальным языком делопроизводства и администрации Римского Египта, тогда как коптский становился всё более популярным в быту христианского населения.

Сокровища византийских императоров

В ходе раскопок археологи извлекли большое количество хорошо сохранившихся бронзовых монет с латинскими надписями, христианской символикой и портретами византийских правителей. Особую ценность представляет найденный клад золотых монет времен правления императора Констанция II, возглавлявшего Римскую империю в 337-361 годах нашей эры.

Наличие большого количества золотых и бронзовых монет убедительно доказывает, что Айн-эль-Сабиль не был изолированным или бедным поселением посреди пустыни. Город был полноценной и активной частью финансовой, налоговой и административной системы Восточной Римской империи, поддерживая постоянные торговые связи с другими регионами.

OBOZ.UA ранее сообщал, что в Египте археологи обнаружили город византийской эпохи в Западной пустыне и комплекс древних гробниц на побережье Средиземного моря.

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