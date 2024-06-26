Средневековая женщина-воин была похоронена вместе с 23 монахами: археологов озадачила находка во время раскопок замка в Испании. Фото

Во время раскопок замка в Испании археологи обнаружили странное захоронение: останки женщины лежали рядом с более чем 20 средневековыми монахами. По исследованию учёных, эта женщина была воином и погибла в бою.

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Исследователи установили пол женщины-воина, изучив две наиболее распространенные и надежные части тела для установления биологического пола – таз и череп. По информации археологов, женщине было около 40 лет, пишет Livescience.

"Мы должны представить ее как воина возрастом примерно сорок лет, ориентировочно полтора метра ростом, не коренастую, не стройную, умело владеющую мечом", – описал найденные останки исследователь отдела фундаментальных медицинских наук в Государственном университете Таррагоны, соавтор исследования Карме Риссех.

Археологи обнаружили человеческие останки во время раскопок на кладбище в укрепленном замке Зорита-де-лос-Канес в испанской Гвадалахаре. Погребения датируются XII-XV веками. Именно в это время шли религиозные и политические конфликты между христианскими и исламскими группами на Пиренейском полуострове.

Неудивительно, что на многих откопанных скелетах есть насильственные и даже смертельные раны. По словам исследователей на черепах и тазовых участках испанских монахов нашли "значительное количество проникающих ножевых и тупых ранений", вероятно, полученных в бою.

Ученые утверждают, что эти монахи-воины принадлежали к Ордену Калатравы, основанному в Испании в 1158 году. Интересно, что этот орден походил на орден Тамплиеров. Он должен был защищать город Калатрава-ла-Вьеха, тянувшийся вдоль спорной границы между христианскими и мусульманскими территориями.

В исследовании ученых рассказывается о том, что в XIII веке местная знать начала снабжать орден деньгами и людьми. Многие новобранцы ордена, особенно рыцари и сержанты высшего ранга, были набраны из низшей знати и городского руководства. И хотя рыцари ордена Калатравы дали обет нищеты, они регулярно пировали.

Анализируя найденные кости у замка Зорита-де-лос-Канес, ученые также определили, что монахи питались преимущественно птицей и морской рыбой. Изотопный анализ показал, что по сравнению с мужчинами, женщина ела гораздо меньше белка. Это говорит о том, что она, вероятно, происходила из более низкого социального класса, чем монахи.

По одной из версий исследователей, женщина была служанкой в замке и взяла в руки оружие, чтобы защититься во время битвы. Однако эта гипотеза выглядит маловероятной, ведь на ее костях не видно износа, характерного для слуги. "Я считаю, что эти останки принадлежат женщине-воину. Но требуется дальнейший анализ, чтобы определить, насколько эта женщина является современницей других рыцарей", – добавил Карме Риссех.

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