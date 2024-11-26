Чернобыльская зона пригодна для жизни? Ученые, изучающие черных лягушек-мутантов, ошеломили выводом

Ученые говорят, что Чернобыльская зона отчуждения, где в 1986 году авария на атомной электростанции повлекла за собой наибольший выброс радиоактивного материала в окружающую среду в истории человечества, может быть пригодна для жизни. Такие выводы ученые сделали изучая черных лягушек-мутантов.

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И хотя восточные древесные лягушки, живущие вблизи зоны отчуждения, имеют черную, а не зеленую кожу, как их типичные собратья, все же их возраст от этого не сократился. Это может означать, что зона отчуждения – 26000 квадратных километров вокруг нулевой точки, доступ к которой ограничен – безопасна для проживания людей, пишет DailyMail.

Соавтор нового исследования, ученый из Университета Овьедо в Испании, Герман Оризаола сказал, что исследования не показали разницы в возрасте на поведении черных и зеленых восточных древесных лягушек из Чернобыльской зоны.

"Мы не обнаружили никакой разницы в возрасте или скорости старения между лягушками, собранными в полном градиенте радиоактивного загрязнения, включая местности вне зоны отчуждения. То есть текущий уровень радиации, испытываемой древесными лягушками в Чернобыле, не влияет на их возраст или процессы старения", – сказал исследователь.

Герман Оризаола также добавил, что "возрастная структура и средний возраст лягушек, обнаруженных в Чернобыле, подобны другим популяциям вида в Восточной Европе или на Ближнем Востоке".

Что касается черного цвета лягушек-мутантов, то меланин, пигмент, который делает кожу лягушек более темной, защищает их от радиации, отмечают ученые.

Но здесь доктор Оризаола подчеркнул, что эта мутация была связана с повышенным уровнем радиации вскоре после аварии, а не с имеющимся сейчас уровнем загрязнения.

Ученые предполагают, что способность лягушек нормально жить в зоне отчуждения может свидетельствовать о том, что эта территория безопасна и для проживания людей.

"Мы не думаем, что радиация сейчас вредит этим лягушкам. Более 90% радиоактивного материала, выбросившегося в результате аварии, уже распалось и исчезло из зоны за последние 38 лет. А самые вредные радиоизотопы, например 131-I, исчезли через несколько месяцев после аварии", – сказал испанский ученый.

Герман Оризаола добавил, что большие территории зоны отчуждения сейчас поддерживают уровни радиации, сравнимые с фоновыми или "естественными" уровнями во многих местах мира, и даже ниже, чем в некоторых районах.

"То, что живая там дикая природа не страдает от постоянного влияния текущего уровня радиации, во многом доказывает, что эти уровни можно считать безопасными для людей", – подчеркнул ученый.

Несмотря на безопасность, Оризаола не заселял бы Чернобыльскую зону людьми. Ведь за последние 38 лет, при отсутствии деятельности человека, биоразнообразие на этой территории процветало.

"Ценность территории как природной лаборатории для понимания долгосрочных последствий радиации и как ключевой территории для сохранения природы превышает ценность территории для поселения людей. Следует сохранить эту территорию, защищенную от деятельности человека и посвятить его памяти об аварии. Эту зону нужно оберегать как уникальный заповедник", – предложил исследователь из Испании.

OBOZ.UA ранее писал, что в Чернобыле нашли мутировавших лягушек, чтобы защититься от радиации.

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