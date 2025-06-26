В безопасности только две страны: ученые спрогнозировали, что будет в случае ядерной войны

Ядерная война является одной из самых страшных угроз для человечества. Ее потенциальные последствия являются катастрофическими, способными вызвать необратимые изменения в экосистеме планеты и привести к гибели миллиардов людей.

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Эксперты десятилетиями изучают сценарии глобального ядерного конфликта, пытаясь понять, какими будут его долгосрочные последствия для жизни на Земле. Недавние исследования и анализы указывают на то, что даже после такого разрушительного конфликта некоторые регионы могут иметь шанс на выживание, обеспечивая убежище для человечества.

Однако таких мест очень мало, и их географическое положение играет ключевую роль в их устойчивости к радиации и климатическим изменениям, пишет Daily Mail.

Глобальная катастрофа и ее последствия

Журналист-расследователь Энни Якобсен, ссылаясь на исследования и экспертные мнения, объясняет, что ядерная война приведет к разрушению сельского хозяйства в большинстве регионов мира. Она отметила, что, например, Украина и Айова десятилетиями будут покрыты снегом, что сделает невозможным любую аграрную деятельность.

Кроме прямого воздействия взрывов и разрушений, серьезной угрозой станет радиационное отравление. Озоновый слой будет поврежден настолько сильно, что пребывание на улице под солнечным светом станет смертельно опасным. Человечеству придется искать убежища под землей, борясь за ресурсы в условиях повсеместного дефицита, за исключением нескольких регионов.

Якобсен также упоминает жуткую хронологию, по которой ядерная война уничтожит большую часть Земли. Сотни миллионов людей погибнут мгновенно от огненных шаров, что свидетельствует о масштабности катастрофы.

Ядерная зима

Исследование профессора Оуэна Туна, опубликованное в 2022 году в журнале Nature Food, обновило концепцию "ядерной зимы", сосредоточившись на влиянии на продовольственную безопасность. Согласно этому исследованию, пять миллиардов человек погибнут в результате глобального ядерного конфликта. "Ядерная зима" описывает длительное, интенсивное глобальное похолодание, которое может наступить после масштабной ядерной войны.

Когда многие города пострадают от ядерных взрывов, это вызовет масштабные пожары. Дым и сажа от этих пожаров поднимутся высоко в стратосферу, где они могут оставаться годами, поскольку дождь не сможет их смыть. Этот плотный слой сажи будет блокировать солнечный свет от достижения поверхности Земли, погружая планету в темноту. Из-за нехватки солнечного света температура на Земле значительно снизится, что сделает сельское хозяйство невозможным в большинстве регионов, включая США, где температура может упасть примерно на 40 градусов по Фаренгейту.

Выживание в условиях глобального голода

Снижение температуры и отсутствие солнечного света приведут к массовой нехватке пищи и голоду. Животные и рыбы также будут страдать, что еще больше усугубит дефицит продовольствия. Согласно расчетам, из восьми миллиардов людей, населяющих планету сейчас, выживет лишь около трех миллиардов. Именно поэтому поиск безопасных регионов, способных поддерживать сельское хозяйство, становится критически важным.

По словам Оуэна Туна, Австралия и Новая Зеландия являются единственными местами, где сельское хозяйство сможет развиваться после ядерной войны. Эти страны имеют несколько факторов, которые делают их убежищем от глобального разрушения. Они находятся далеко от основных ядерных держав, таких как США, Россия и Китай, что уменьшает вероятность прямого попадания. Будучи островными государствами, их изоляция в Тихом и Южном океанах ограничивает воздействие радиоактивных осадков от ядерных взрывов в северном полушарии. Господствующие ветры и океанические течения вынесут значительную часть радиоактивного материала из этих регионов.

Для тех, кто не будет иметь возможности добраться до Австралии или Новой Зеландии, возобновленная угроза глобальной ядерной войны повлечет поиски давно забытых бомбоубежищ в других странах, в частности в Америке. Хотя эти хранилища не способны выдержать начальный ядерный взрыв, они могут служить безопасным убежищем для тех, кто выживет после первой фазы конфликта.

Эффективное бомбоубежище от радиоактивных осадков должно иметь толстые стены и крышу из бетона или стали для блокировки радиации. Также необходима хорошая вентиляция с фильтрами для задержки радиоактивных частиц в воздухе. Кроме того, хранилище должно быть обеспечено достаточным количеством еды и чистой воды на недели или месяцы, местом для утилизации отходов и удобным местом для проживания, пока уровень радиации не снизится до безопасного.

OBOZ.UA писал, что искусственный интеллект спрогнозировал, как и почему может начаться ядерная война.

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