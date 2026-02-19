В Антарктиде нашли странные розовые камни: ученым удалось раскрыть их тайну

Британские геофизики обнаружили гигантское гранитное месторождение, которое миллионы лет было и остается погребенным под ледником Пайн-Айленд в Антарктиде. Это открытие не только объясняет происхождение странных розовых камней среди вулканических скал, но и дает ключ к пониманию будущего глобального уровня моря.

Месторождение нашла команда Британской антарктической службы. По словам ведущего автора исследования, профессора Тома Джордана, теперь ученые имеют точные данные о том, как двигался ледник в прошлом и как он будет меняться дальше.

Загадка в горах Гудзона

В горах Гудзона, среди темных вулканических пород кое-где можно увидеть валуны розового гранита, и ученые десятилетиями ломали голову над тем, как эти валуны там оказались. До сих пор было известно, что эти граниты образовались около 175 миллионов лет назад, то есть еще в юрский период.

Однако это не объясняет их местонахождение, поскольку валуны не должны были находиться в этих горах.

Скальное образование под ледником

Во время полетов над ледником оснащенные датчиками гравитации самолеты британских исследователей зафиксировали аномальный сигнал. Анализ показал наличие подо льдом скрытого гранитного массива шириной почти 100 километров и толщиной около семи километров.

Это образование также появилось еще в юрский период. А более тонкое исследование доказало, что найденные ранее в горах Гудзона валуны розового гранита являются фрагментами этого подземного гиганта.

Тысячи лет назад ледник Пайн-Айленд был значительно мощнее: он буквально вырывал куски гранита из ложа, перемещал их через ландшафт и оставлял на вершинах гор, когда лед начал таять и истончаться.

Важное для планеты открытие

Но прояснение картины прошлого не является главным в открытии британских ученых. Гораздо важнее тот факт, что в результатах исследования найден ключ к пониманию будущего глобального уровня моря.

Ледник Пайн-Айленд является одним из регионов Антарктиды, который тает быстрее всего. Каждый найденный розовый валун сегодня является своеобразным "маркером", указывающим на прежнюю толщину и границы ледника. На этих данных можно построить компьютерные модели, чтобы с максимальной точностью предсказать темпы таяния льда в будущем.

Что говорят ученые

И такие модели уже созданы.

Точное моделирование критически важно, ведь процессы, происходящие на Пайн-Айленде, имеют прямое влияние на уровень мирового океана. Понимание того, как лед взаимодействует с гранитным ложем, поможет ученым лучше подготовиться к последствиям климатических изменений, которые затрагивают прибрежные регионы по всему миру.

"Сочетая геологическое датирование с гравиметрическими исследованиями, мы не только разгадали тайну происхождения этих камней, но и получили новую информацию о том, как ледник двигался в прошлом и как он может измениться в будущем", – утверждает профессор Том Джордан.

