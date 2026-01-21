В Англии нашли редкий артефакт перед строительством АЭС. Фото

Во время подготовительных археологических работ перед строительством атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк исследователи наткнулись на чрезвычайно редкую находку. Речь идет о средневековой стеклянной драгоценности с христианской символикой, которая пролежала в земле сотни лет.

Обнаружение артефакта стало частью масштабных раскопок, предшествовавших одному из крупнейших инфраструктурных проектов в восточной Англии. Находка не только поразила археологов своей сохранностью, но и дала новые представления о религиозной жизни прошлых эпох, пишет arkeonews.

Кроме драгоценности, исследователи задокументировали остатки целого англосаксонского поселения. Это открытие добавило исторической глубины современной строительной площадке.

Уникальная драгоценность с духовным смыслом

Редкий артефакт обнаружили археологи Оксфордской археологической службы Котсуолд во время плановых исследований территории. Драгоценность имеет вид полупрозрачного светло-зеленого овала с рельефным изображением распятия Христа, рядом с которым изображены Дева Мария и Святой Иоанн. Над композицией размещена греческая надпись "IC XC", что является сокращением имени Иисуса Христа.

Специалисты датируют изделие XIII веком и считают, что его изготовили в Венеции – ведущем центре средневекового стеклоделия. Иконография артефакта свидетельствует о мощном византийском влиянии, что было характерно для тогдашней религиозной культуры Европы.

Эксперты отмечают, что задняя часть драгоценности имеет характерную фаску, которая указывает на ее использование в качестве подвески или личного религиозного предмета. Подобные стеклянные рельефы известны историкам, однако большинство из них попали в музеи без точного контекста находки. Именно поэтому артефакт из Сайзвелла имеет особую научную ценность, ведь его обнаружили во время контролируемых раскопок. По словам археологов, предмет, вероятно, принадлежал паломнику или посетителю соседнего Лейстонского аббатства. Это позволяет по-новому взглянуть на религиозные практики людей средневековой Англии.

Древнее поселение и значение открытия

Кроме драгоценности, на месте будущей АЭС археологи зафиксировали следы англосаксонской деревни, которая была заброшена задолго до средневековья.

Территория Саффолка известна своей насыщенной историей и многочисленными археологическими памятниками разных периодов. Обнаруженное поселение подтверждает, что этот регион играл важную роль в раннем развитии Британии. Расположение вблизи Северного моря способствовало активному культурному обмену, торговле и миграциям. Именно это формировало уникальный исторический ландшафт местности.

Специалисты отмечают, что находки в Сайзвелле демонстрируют ценность археологического сопровождения крупных инфраструктурных проектов.

