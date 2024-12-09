Ужасные паразиты, едящие животных изнутри, проникли в США через границу с Мексикой. Что это за черви

Американские ученые сделали срочное предупреждение: ужасающие паразиты проникли в США через границу с Мексикой. Эти создания едят животных изнутри.

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Мясоедный паразит, обычно называемый винтообразным червем Нового Света, был уничтожен в Северной Америке в конце XIX века. Но он вернулся, поскольку скот из Панамы контрабандой ввозили в США, пишет DailyMail.

Министерство сельского хозяйства США (USAD) было предупреждено о вторжении паразитов в прошлом месяце после заражения скота на границе. Есть вероятность, что винтообразный червь мог уже переместиться в страну, говорят эксперты.

Ученые отмечают, что личинки глистов имеют кремово-белый цвет и оседают на краю поверхностных ран. Когда яйца вылупляются, они, как правило, попадают в кровь из-за открытой раны и не только заражаются скотом, но и могут проникнуть в организм человека.

Главный ветеринар Мексики сообщил США об обнаружении инвазии у коровы в штате Чиапас на юге Мексики во время инспекции вблизи границы с Гватемалой. Поскольку обнаружить заражение глистами очень трудно, вполне возможно, что инфицированный крупный рогатый скот попал в США.

Министерство сельского хозяйства США попросило производителей крупного рогатого скота следить за своим скотом и домашними животными, чтобы остановить распространение червя и немедленно сообщать обо всех возможных случаях.

"С последней находкой в Мексике мы еще больше усилим работу, чтобы защитить американское сельское хозяйство и восстановить барьер в Центральной Америке", – подчеркнул Главный ветеринарный инспектор США Розмари Сиффорд.

США, Мексика и Центральная Америка заплатили 800 миллионов долларов США, чтобы полностью уничтожить винтообразного червя более трех десятилетий назад, но незаконная торговля крупным рогатым скотом возродилась.

Региональный директор Общества охраны дикой природы для Мезоамерики Джереми Радаховски сказал, что хотя в южной Мексике было зарегистрировано два случая, в США еще не было зафиксировано ни одного.

Общество охраны дикой природы (WCS) предупреждает, что если заражение винтообразным червем будет продолжать распространяться, это может повлечь катастрофические экономические потери, разрушить сельскую экономику и спровоцировать кризис общественного здоровья.

Ученые предостерегают, если паразита не уничтожить быстро, для его полного удаления может потребоваться десятилетие.

После заражения власти Мексики заявили, что принимают решительные меры для предотвращения дальнейшего распространения, включая лечение ран на скоте, дегельминтизацию и применение специальных спреев, которые используются для уничтожения личинок глистов до того, как они смогут превратиться в полноценного паразита.

Ранее OBOZ.UA писал, что паразиты, живущие в теле человека, влияют на его поведение.

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