Похожа на нашу: ученые впервые увидели, как рождается планетная система

Впервые в истории наука смогла заглянуть в один из самых загадочных моментов – рождения планетной системы, похожей на нашу Солнечную. Это открытие не просто захватывает воображение, оно открывает окно в глубокое прошлое, позволяя увидеть процесс, некогда давший начало Земле, Марсу, Юпитеру.

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Благодаря совместным усилиям телескопа Джеймса Вебба и радиообсерватории ALMA астрономы зафиксировали ранний этап формирования планет – именно тогда, когда минералы только начинают зарождаться в протопланетном диске. История звезды HOPS-315 – это шанс заглянуть в космическую колыбель, откуда начинается все, говорят ученые.

Молодая звезда HOPS-315

Ключевым объектом исследования стала молодая звезда HOPS-315, расположенная примерно в 1300 световых лет от Земли. Именно вокруг нее ученые обнаружили протопланетный диск – плотное облако из газа и пыли, из которого образуются будущие планеты.

Благодаря сочетанию данных от телескопа ALMA (Атакамский большой миллиметровый/субмиллиметровый массив) и космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), ученым удалось не только обнаружить этот диск, но и зафиксировать первые твердые частицы – зерна минералов, из которых впоследствии могут сформироваться планеты.

Формирование планет: как это происходит

Звезды рождаются из холодных и плотных облаков межзвездной пыли и газа, которые сжимаются под действием гравитации. Вокруг новорожденной звезды формируется диск из остаточного материала – именно он и является "колыбелью" будущих планет. Сначала в нем появляются твердые минералы, затем формируются крошечные тела – планетезимали, которые впоследствии объединяются в планеты.

Ключевым открытием стало обнаружение монооксида кремния – минерала, который конденсируется только при очень высоких температурах. В нашей Солнечной системе он присутствует в метеоритах, которые считаются остатками древнейших строительных блоков планет. То, что аналогичные минералы были обнаружены вокруг HOPS-315, указывает на сходство процессов.

Почему это открытие важно

Мелисса МакКлюр, руководитель исследования из Лейденского университета, отметила: "Это первое наблюдение самого начала формирования планет вокруг другой звезды". Подобные условия – температура, минеральный состав, расположение минералов в диске – напоминают те, что царили в Солнечной системе в самом ее начале.

Кроме того, зона вокруг HOPS-315, где были обнаружены минералы, расположена на расстоянии, похожем на главный пояс астероидов в Солнечной системе. Это еще одно доказательство, что молодая звезда проходит тот же путь эволюции, который когда-то прошло наше Солнце.

Путешествие в прошлое сквозь космос

Это открытие дает уникальную возможность изучить процессы, которые сформировали Землю, Марс, Юпитер и остальные планеты. По словам ученого Мерела ван Хоффа из Университета Пердью, "мы фактически видим изображение молодой Солнечной системы".

HOPS-315 в настоящее время является одной из лучших моделей для изучения того, как зарождается жизнь в космосе. Она не просто похожа на нашу Солнечную систему – она, возможно, является ее младшей зеркальной копией.

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