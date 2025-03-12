Астрономы обнаружили 'Суперземлю', вращающуюся вокруг своей звезды за 647 дней

Ученые нашли "Суперземлю" в подходящей для жизни зоне вокруг звезды, похожей на Солнце. Этот космический объект расположен в 20 световых годах от нас.

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Астрономы заявляют, что эта планета, самая дальняя из трех, обнаруженных вокруг звезды HD 20794, имеет 647-дневную орбиту, похожую на орбиту Марса в нашей Солнечной системе. Однако его орбита очень эксцентрична, то есть имеет овальную форму, что влечет за собой экстремальные изменения температуры, пишет Republic.

По словам исследователей, обнаруженная планета переживает драматический температурный цикл. Когда она вращается вокруг своей звезды, то приближается довольно близко в одной точке и чувствует сильную температуру, подобную Венере.

Но в самой отдаленной точке планеты температура падает настолько низко, что может замерзнуть любая потенциальная вода. Эти изменения температуры происходят примерно каждые 300 дней, вероятно в течение миллиардов лет, отмечают эксперты.

Ученые предполагают, что на части своей орбиты "Суперземля" находится в "зоне жизни", то есть области, где могут быть благоприятные условия для существования жидкой воды.

Эта планета может быть скалистой, как Земля, но примерно в шесть раз больше массы нашей родной планеты, предполагают исследователи.

Звезда HD 20794 и ее планеты исследовались годами. Команда международных астрономов использовала данные точных инструментов в Чили для подтверждения присутствия планеты.

По словам ученых, открытие этой Суперземли делает систему HD 20794 интересной целью для будущих космических телескопов.

OBOZ.UA ранее писал, что ближайшая к Земле карликовая планета оказалась настоящим водным миром.

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