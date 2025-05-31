Украинцы в первый день лета увидят Марс в дневном небе: какая хитрость поможет его найти

В воскресенье, 1 июня, украинцы смогут увидеть Марс в дневном небе. Но есть одна хитрость, которая поможет найти планету.

Видео дня

Об этом пишет Telegram-канал "Вселенная в кармане". Там отмечают, что отыскать планету на совершенно светлом небе обычно является весьма нетривиальной задачей. Но в первый день лета украинцам в этом поможет Луна.

Лучшим временем для наблюдений будет период с 13:00 до 14:00 1 июня. В это время угловое расстояние между центром Луны и Марсом будет составлять около одного градуса.

"С фазой 34%, Луна будет легко отыскать над восточным горизонтом. Наведя на нее телескоп, вы сможете найти неподалеку и Марс. Конечно, он будет выглядеть не таким контрастным как на ночном небе, но будет иметь характерный оранжевый оттенок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение дня Луна от Марса будет отдаляться. Но вечером, когда небо достаточно потемнеет, они все еще будут находиться неподалеку, поэтому их вполне можно будет увидеть невооруженным глазом.

Ранее сообщалось, что оптическое явление полярного сияния является настолько красивым природным феноменом, что некоторые люди путешествуют в северные и южные регионы, чтобы увидеть его собственными глазами. Но недавно ученые зафиксировали видимое человеческим глазом полярное сияние в совершенно неожиданном месте - на планете Марс.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, какие новые доказательства существования на Марсе океана нашли недавно ученые.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.