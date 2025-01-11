В следующий раз такое явление будет через 144 года: в скором времени украинцы смогут увидеть редкий парад 7 планет

Начиная с 21 января, жители Украины смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – парад планет. В небе одновременно будут видны сначала Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн, а позже к "параду" присоединится и Меркурий.

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Об этом пишет Live Science. В феврале к шести планетам присоединится седьмая, это сочетание считается "Полным парадом".

21 января является благоприятной датой для наблюдений, поскольку Луна поднимется только около полуночи, обеспечивая темное небо для ярких планет. Уран и Нептун, хоть и не видимые невооруженным глазом, можно разглядеть с помощью телескопа.

В западной части неба Венера и Сатурн будут находиться около друг друга, еще сохраняя эффект от их тесного сближения 18 января. В южной части будет сиять Юпитер, а на востоке – Марс. Уран будет справа от Юпитера, а Нептун будет прямо над Венерой. Однако чтобы увидеть Уран и Нептун, понадобится мощный телескоп.

Парад планет будет длиться весь январь и даже февраль, но лучшие условия для наблюдений появятся в марте, когда к параду присоединится Меркурий. В частности, в первую неделю марта на небе можно будет увидеть и тонкий серп Луны рядом с Меркурием, Сатурном и Венерой.

Завершится парад планет 12 марта, когда Сатурн "погрузится" в солнечное сияние. Следующий Полный парад, когда все семь планет появятся вместе на ночном небе, состоится 8 февраля 2169 года.

Поэтому обязательно следует воспользоваться возможностью наблюдать такое редкое явление. Украинские астрономы рекомендуют выбрать места, которые находятся подальше от городского освещения и с открытым горизонтом, чтобы максимально насладиться зрелищем.

Для более подробного наблюдения Урана, Нептуна или Меркурия, которые находятся дальше от Земли, пригодятся любительские телескопы или бинокли.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году можно будет наблюдать невооруженным глазом все астрономические явления, кроме солнечных затмений. Год начнется парадом планет, а завершится несколькими суперлунами и метеоритными дождями.

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