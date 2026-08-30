Учёные обнаружили аномалии в районе поисков Ноевого ковчега в Турции: все подробности и фото

На востоке Турции ученые обнаружили подземные аномалии с прямыми углами под формацией Дюрупинар, которую на протяжении десятилетий связывают с поисками Ноева ковчега. Новые данные были получены в ходе исследований, проводимых в 2026 году вблизи города Догубаязит в провинции Агры.

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Об этом сообщает Arkeonews. Международный проект возглавляет археолог, профессор Сивасского университета Джумхуриет Дженкер Атила. В полевых работах принимают участие около 20 исследователей и студентов из пяти стран.

Под землей обнаружили аномалии с прямыми углами

Перед новым радиолокационным исследованием ученые создали подробные GPS-карты и цифровые 3D-модели формации, после чего провели георадарное сканирование.

По данным Сивасского университета "Джумхуриет", сканирование выявило под поверхностью аномалии с относительно правильными краями, в частности структуры, пересекающиеся под прямыми углами. По мнению исследователей, это может указывать на наличие полостей или структурных перегородок под землей.

В то же время сам георадар не может определить, является ли обнаруженная структура древесиной, стеной или частью судна. Отражения могут возникать из-за различий между породами, грунтом, влагой, полостями и другими подземными объектами. Поэтому полученные данные ещё необходимо проверить с помощью физических образцов и других независимых методов.

В почве обнаружили на 40% больше углерода

Еще одним результатом стали данные исследования почвы. Предварительный анализ показал, что в образцах из внутренней части формации уровень углерода примерно на 40% выше, чем в почве, взятой снаружи.

"Количество углерода, поступающего из внутренней части корабля, на 40% выше, чем то, которое обнаружили снаружи", — сказал Атила.

Исследователи предполагают, что разница может быть связана с органическим материалом или остатками древесины, однако пока это лишь предположение. Повышенное содержание углерода само по себе не доказывает наличия древней древесины и не указывает на возраст образцов.

Для проверки результатов команда планирует исследовать около 1000 образцов почвы. По словам Атилы, более точные результаты лабораторного анализа могут быть получены в течение следующих двух-трёх месяцев.

Ученые должны выяснить, можно ли объяснить обнаруженные под землей структуры естественными геологическими процессами или они имеют признаки, которые сложно объяснить только геологией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что исследователи расшифровали самую древнюю в мире карту Imago Mundi, выгравированную на глиняной табличке около 3000 лет назад. Артефакт был найден на территории современного Ирака в 1882 году. Сейчас он хранится в Британском музее.

На обратной стороне таблички учёные обнаружили описание маршрута, который, по их интерпретации, может вести к месту, связанному с историей о Ноевом ковчеге. В тексте говорится о лодке, способной пережить Великий потоп, а конечной точкой маршрута называется местность, которую связывают с ассирийским эквивалентом библейского Арарата.

Эта история перекликается с древним месопотамским преданием об Утнапиштиме. Согласно ему, он по приказу бога Эа построил ковчег и спасся от потопа вместе с семьей и животными. В то же время точное место, где мог находиться Ноев ковчег, остается предметом дискуссий.

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