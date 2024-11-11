Ученых ошеломила проделка слонов в зоопарке Берлина: один принимал душ из шланга, а другой пытался напакостить. Видео

В зоопарке Берлина удалось снять забавное видео. В то время, когда азиатская слониха Мэри принимала душ, ее подруга Анчали стала мешать ей умываться.

Видео дня

Слониха не просто шутила над своей соседкой по зверинцу, а целенаправленно пыталась перекрыть подачу воды. По словам зоологов, эти великаны умеют отлично справляться со шлангом, ведь он похож на их хобот, пишет TheGuardian.

На видеокадрах видно, как Мэри моет тело из шланга, используя конечности и туловище, чтобы направлять воду, куда ей нужно.

"Слоны все время опрыскивают себя водой, грязью или пылью. Исследования доказывают, что более 80% наблюдений за поведением слонов свидетельствуют об использовании ими инструментов, связанных с уходом за телом", – сказала ученая из Университета Гумболта Лена Кауфманн.

Однако исследователь отмечает, что использование слонихой Мери водяного шланга является чем-то особенным, поскольку это "исключительно сложный инструмент", имеющий гибкость, особую длину и через него течет вода.

"Очень ловкое поведение Мэри с этим водяным шлангом заставило нас подумать, что, возможно, слоны имеют несколько интуитивное понимание шлангов из-за сходства с их собственными хоботами", – добавила Кауфманн.

Однако еще большее удивление и восхищение вызвала реакция слонихи Анчали на принятие души подруги, пишет The Sun. Шутница перегнула и зажала шланг, пытаясь остановить поток воды.

Эксперты считают, что это был пример попытки Анчали "саботировать" душ Мэри, перекрыв подачу воды с помощью ее хобота.

"Поведение Анчали стало для нас неожиданностью. Никто не думал, что у нее хватит ума, чтобы сделать такой трюк", – подчеркнул профессор Университета Гумбольдта Майкл Брехт.

По словам ученых, слоны научены не наступать на шланги. Поэтому поведение Анчали – это однозначная попытка помешать Мэри принять душ, говорят эксперты.

Ранее OBOZ.UA писал, что благодаря новому исследованию ученым удалось обнаружить, как хобот слонов стал "самым невероятным органом хватания на планете".

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