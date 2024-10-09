Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Благодаря новому исследованию морщин на коже слона ученым удалось обнаружить интересные факты. Происхождение складок у этих великанов показывает, как хобот стал "самым невероятным органом хватания на планете".

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По словам ученых, хобот у слона – гораздо больше, чем просто нос. Толстокожие используют его, чтобы подбирать пищу, брызгать водой или песком на спину, а также трубить к другим слонам, пишет Science.

Почему хобот такой функциональный

"Это самый невероятный орган хватания на планете. Именно благодаря морщинам на хоботе, он так универсален", – рассказал нейробиолог Майкл Брехт из Берлинского университета имени Гумбольдта.

Когда инженер-механик и биофизик из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка Эндрю Шульц начал изучать хоботы слонов, он предполагал, что их характерные морщинки появились со временем. Но в ходе исследования он понял, что даже у новорожденных слонов хобот морщинистый.

Исследователи говорят, что складки на хоботах слонят формируются до рождения. "Слоненок даже использует свой хобот, чтобы высасывая молоко у мамы-слонихи, а затем брызгает его себе в рот", – добавил Майкл Брехт.

Различные виды – разные свойства

Чтобы узнать еще больше интересных фактов, Эндрю Шульц, Майкл Брехт и их коллеги принялись за исследования двух видов – азиатских слонов (Elephas maximus) и африканских слонов (Loxodonta africana), использующих свой хобот по-разному.

По словам ученых, африканские слоны имеют два крепких хрящевых "пальца" на концах хобота, которые позволяют им брать предметы. Азиатские слоны имеют один "палец" и одну луковицу, которыми они пользуются, чтобы зажимать между хоботом и нижней губой большие предметы, например дыни или другую пищу.

Исследователи также обнаружили, что хобот азиатских слонов содержит больше морщин: в среднем их 126, по сравнению с 83 морщинами у африканских слонов. Дополнительные складки могут придать азиатским видам больше гибкости, чтобы компенсировать отсутствие лишнего пальца, говорит Шульц.

Эксперты обнаружили, что морщины начинают появляться, как только появляется хобот – примерно через 20 дней после 22-месячной беременности слона. В течение следующих 150 дней это количество морщин возрастает у обоих видов, удваиваясь каждые 3 недели, и концентрируется вокруг точки опоры. Однако азиатские слоны приобретают еще больше морщин позже.

Далее ученые исследовали, способствует ли пользование хоботом образованию дополнительных морщин, как они сначала подозревали. Слоны имеют левый или правый хобот, то есть они постоянно сгибают отросток в одну сторону, чтобы положить еду в эту сторону рта. Исследователи обнаружили, что со временем это сгибание создает больше морщин с одной стороны, чем с другой.

По словам ученых, слоны представляют собой интересную модель для изучения мягких суставов. Ведь у других животных нет таких ловких суставов, как слоновый хобот.

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