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Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
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Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Благодаря новому исследованию морщин на коже слона ученым удалось обнаружить интересные факты. Происхождение складок у этих великанов показывает, как хобот стал "самым невероятным органом хватания на планете".

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По словам ученых, хобот у слона – гораздо больше, чем просто нос. Толстокожие используют его, чтобы подбирать пищу, брызгать водой или песком на спину, а также трубить к другим слонам, пишет Science.

Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Почему хобот такой функциональный

"Это самый невероятный орган хватания на планете. Именно благодаря морщинам на хоботе, он так универсален", – рассказал нейробиолог Майкл Брехт из Берлинского университета имени Гумбольдта.

Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Когда инженер-механик и биофизик из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка Эндрю Шульц начал изучать хоботы слонов, он предполагал, что их характерные морщинки появились со временем. Но в ходе исследования он понял, что даже у новорожденных слонов хобот морщинистый.

Исследователи говорят, что складки на хоботах слонят формируются до рождения. "Слоненок даже использует свой хобот, чтобы высасывая молоко у мамы-слонихи, а затем брызгает его себе в рот", – добавил Майкл Брехт.

Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Различные виды – разные свойства

Чтобы узнать еще больше интересных фактов, Эндрю Шульц, Майкл Брехт и их коллеги принялись за исследования двух видов – азиатских слонов (Elephas maximus) и африканских слонов (Loxodonta africana), использующих свой хобот по-разному.

По словам ученых, африканские слоны имеют два крепких хрящевых "пальца" на концах хобота, которые позволяют им брать предметы. Азиатские слоны имеют один "палец" и одну луковицу, которыми они пользуются, чтобы зажимать между хоботом и нижней губой большие предметы, например дыни или другую пищу.

Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Исследователи также обнаружили, что хобот азиатских слонов содержит больше морщин: в среднем их 126, по сравнению с 83 морщинами у африканских слонов. Дополнительные складки могут придать азиатским видам больше гибкости, чтобы компенсировать отсутствие лишнего пальца, говорит Шульц.

Эксперты обнаружили, что морщины начинают появляться, как только появляется хобот – примерно через 20 дней после 22-месячной беременности слона. В течение следующих 150 дней это количество морщин возрастает у обоих видов, удваиваясь каждые 3 недели, и концентрируется вокруг точки опоры. Однако азиатские слоны приобретают еще больше морщин позже.

Откуда морщины у слонов: ученые обнаружили интересные факты

Далее ученые исследовали, способствует ли пользование хоботом образованию дополнительных морщин, как они сначала подозревали. Слоны имеют левый или правый хобот, то есть они постоянно сгибают отросток в одну сторону, чтобы положить еду в эту сторону рта. Исследователи обнаружили, что со временем это сгибание создает больше морщин с одной стороны, чем с другой.

По словам ученых, слоны представляют собой интересную модель для изучения мягких суставов. Ведь у других животных нет таких ловких суставов, как слоновый хобот.

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