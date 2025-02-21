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Ученые сделали поразительное открытие, где, согласно Библии, Моисей разделил Красное море: шанса выжить нет

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
2,5 т.
Ученые сделали поразительное открытие, где, согласно Библии, Моисей разделил Красное море: шанса выжить нет

Ученые исследовали Красное море, где согласно Библии пророк Моисей разделил воды, когда вел израильтян к Земле обетованной. Эксперты обнаружили естественные смертоносные ловушки на морском дне.

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В ходе исследования были найдены бассейны рассола на глубине 1200 метров под поверхностью Акабского залива, которые в 10 раз солее обычной морской воды и не имеют кислорода, что фактически убивает все живое, попадающее внутрь. Ученые предположили, что эти экстремальные условия имитируют суровые условия ранней Земли, особенно в глубоких морях, где, возможно, впервые появилась жизнь, пишет DailyMail.

По словам исследователей, бассейны рассола редкие, только около 40 обнаружено в Красном и Средиземном морях.

Ученые сделали поразительное открытие, где, согласно Библии, Моисей разделил Красное море: шанса выжить нет

Эти бассейны также действуют как геологические капсулы, сохраняя записи о прошлом Акабского залива благодаря ненарушенному осадку, отмечают ученые. Ведь они смогут увидеть информацию о цунами, внезапных наводнениях и землетрясениях, которые были тысячи лет назад.

"Обнаруженные бассейны рассола NEOM, как мы их называем, расширяют известный географический диапазон бассейнов рассола Красного моря и являются уникальной средой сохранения осадочных сигналов региональных климатических и тектонических событий", – сказал профессор Сэм Пуркис.

Известно, что Акабский залив считается загадочным из-за его уникальных геологических особенностей, включая чрезвычайные глубины, вулканическую активность и необычные колебания температуры на глубине.

По словам экспертов, этот регион представляет собой вытянутую полосу Красного моря, отделяющую египетский Синай от Саудовской Аравии.

Ученые сделали поразительное открытие, где, согласно Библии, Моисей разделил Красное море: шанса выжить нет

И именно здесь Моисей, вероятно, разделил воды, ведя израильтян в Землю обетованную. Ведь Акабский залив глубже и шире других регионов Красного моря, что может согласовываться с историей о Моисее в Книге Исхода.

В Библии также рассказывается о том, как израильтяне путешествовали по пустыне, прежде чем добраться до моря, и некоторые маршруты близ Акабы могут соответствовать этому описанию.

Но ученые из Университета Майами раскрыли еще одну загадку, исследуя глубины с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). Аппарат заметил "безлюдное морское дно, густо покрытое илом", что привело исследователей к бассейнам рассола.

В то время как большинство форм жизни там погибают, когда заплывают внутрь, ученые заметили процветание прокариот-экстремофилов. Это одноклеточные организмы, живущие в таких экстремальных условиях, как высокая температура, давление, соленость, кислотность или радиация.

Ученые сделали поразительное открытие, где, согласно Библии, Моисей разделил Красное море: шанса выжить нет

Команда исследователей также нашла сульфатвосстанавливающие бактерии, которые превращают сульфат в энергию. Ученые обнаружили, что эти бактерии настолько снизили уровень сульфата в Акабском заливе, что соотношение сульфата к хлориду в рассоле стало самым низким, когда-либо регистрировавшимся в этом районе.

Это означает, что бактерии играют огромную роль в изменении химического состава воды. Хотя большинство существ не могут жить в бассейнах, многие из них задерживаются возле них из-за бактерий, которые создают для них источники пищи. Неподалеку заметили угрей, креветок и моллюсков.

Команда исследователей также считает, что бассейны могут дать подсказки о жизни на других планетах. Изучение этого сообщества позволяет заглянуть в условия, при которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может управлять поиском жизни в других "водных мирах в нашей Солнечной системе и за ее пределами", говорят ученые.

Эксперты взяли основные образцы из бассейнов, и полученные данные нарисовали картину погодных явлений за последние 1000 лет. Выяснилось, что большие наводнения от дождя происходят примерно раз в 25 лет, а цунами – раз в 100 лет.

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