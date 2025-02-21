Ученые сделали поразительное открытие, где, согласно Библии, Моисей разделил Красное море: шанса выжить нет

Ученые исследовали Красное море, где согласно Библии пророк Моисей разделил воды, когда вел израильтян к Земле обетованной. Эксперты обнаружили естественные смертоносные ловушки на морском дне.

Видео дня

В ходе исследования были найдены бассейны рассола на глубине 1200 метров под поверхностью Акабского залива, которые в 10 раз солее обычной морской воды и не имеют кислорода, что фактически убивает все живое, попадающее внутрь. Ученые предположили, что эти экстремальные условия имитируют суровые условия ранней Земли, особенно в глубоких морях, где, возможно, впервые появилась жизнь, пишет DailyMail.

По словам исследователей, бассейны рассола редкие, только около 40 обнаружено в Красном и Средиземном морях.

Эти бассейны также действуют как геологические капсулы, сохраняя записи о прошлом Акабского залива благодаря ненарушенному осадку, отмечают ученые. Ведь они смогут увидеть информацию о цунами, внезапных наводнениях и землетрясениях, которые были тысячи лет назад.

"Обнаруженные бассейны рассола NEOM, как мы их называем, расширяют известный географический диапазон бассейнов рассола Красного моря и являются уникальной средой сохранения осадочных сигналов региональных климатических и тектонических событий", – сказал профессор Сэм Пуркис.

Известно, что Акабский залив считается загадочным из-за его уникальных геологических особенностей, включая чрезвычайные глубины, вулканическую активность и необычные колебания температуры на глубине.

По словам экспертов, этот регион представляет собой вытянутую полосу Красного моря, отделяющую египетский Синай от Саудовской Аравии.

И именно здесь Моисей, вероятно, разделил воды, ведя израильтян в Землю обетованную. Ведь Акабский залив глубже и шире других регионов Красного моря, что может согласовываться с историей о Моисее в Книге Исхода.

В Библии также рассказывается о том, как израильтяне путешествовали по пустыне, прежде чем добраться до моря, и некоторые маршруты близ Акабы могут соответствовать этому описанию.

Но ученые из Университета Майами раскрыли еще одну загадку, исследуя глубины с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). Аппарат заметил "безлюдное морское дно, густо покрытое илом", что привело исследователей к бассейнам рассола.

В то время как большинство форм жизни там погибают, когда заплывают внутрь, ученые заметили процветание прокариот-экстремофилов. Это одноклеточные организмы, живущие в таких экстремальных условиях, как высокая температура, давление, соленость, кислотность или радиация.

Команда исследователей также нашла сульфатвосстанавливающие бактерии, которые превращают сульфат в энергию. Ученые обнаружили, что эти бактерии настолько снизили уровень сульфата в Акабском заливе, что соотношение сульфата к хлориду в рассоле стало самым низким, когда-либо регистрировавшимся в этом районе.

Это означает, что бактерии играют огромную роль в изменении химического состава воды. Хотя большинство существ не могут жить в бассейнах, многие из них задерживаются возле них из-за бактерий, которые создают для них источники пищи. Неподалеку заметили угрей, креветок и моллюсков.

Команда исследователей также считает, что бассейны могут дать подсказки о жизни на других планетах. Изучение этого сообщества позволяет заглянуть в условия, при которых жизнь впервые появилась на нашей планете, и может управлять поиском жизни в других "водных мирах в нашей Солнечной системе и за ее пределами", говорят ученые.

Эксперты взяли основные образцы из бассейнов, и полученные данные нарисовали картину погодных явлений за последние 1000 лет. Выяснилось, что большие наводнения от дождя происходят примерно раз в 25 лет, а цунами – раз в 100 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что два величайших чуда Иисуса Христа получили научное подтверждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!