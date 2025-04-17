Ученые сфотографировали гигантского кальмара: почему снимки уникальны

Животные, обитающие в морских глубинах, все еще представляют большую загадку для ученых. И недавно им удалось зафиксировать одно из самых загадочных существ.

Видео дня

Как пишет издание Mail Online, исследователям удалось сфотографировать гигантского кальмара Mesonychoteuthis hamiltoni в его природной среде обитания – глубоко под водой. Это действительно большая удача, ведь данный моллюск считается самым большим беспозвоночным животным в мире.

Зафиксировать кальмара в глубоких водах удалось учёным калифорнийского Института океана Шмидта. Животное они встретили во время экспедиции к Южным Сандвичевым островам. Запись была сделана на глубине 600 метров 9 марта этого года.

Особа, которую удалось снять, оказалась довольно молодой, поэтому размер ее тела составлял всего 30 см. Всего кальмары вида Mesonychoteuthis hamiltoni могут достигать 7 метров в длину и весить до 500 кг.

Видео, которое удалось снять исследователям впервые демонстрирует живого представителя этого вида. Раньше зоологи находили только останки таких кальмаров. Их либо вылавливали рыбаки, либо обнаруживали в желудках кашалотов.

Запись, которую удалось сделать ученым, демонстрирует характерные для этого вида крючки на щупальцах. Конкретно они помогли классифицировать животное. По словам Мишель Тейлор из Университета Эссекса, видео, снятое ее коллегами, позволяет впервые увидеть, как гигантский кальмар двигается и ведет себя в водной среде.

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