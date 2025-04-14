'Лягушка из ада': ученые нашли останки существа, евшего динозавров

Динозавры обладают репутацией существ, у которых не было особо опасных природных врагов. Впрочем, биологи убеждают, что в действительности все было совсем не так.

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Например, как пишет Forbes, в лесах древнего Мадагаскара в Меловый период жила лягушка, заслужившая прозвище "лягушка из ада". Beelzebufo ampinga не была крупной по меркам динозавров, но среди земноводных она однозначно выделялась. Размеры тела вымершего существа составляли 40 сантиметров. Вероятно, она полагалась на тактику охоты из засады и силу своих челюстей, которыми хватала добычу.

Вероятно, родственники этого создания живут на Земле до сих пор и имеют более скромные размеры. Это рогатые лягушки Южной Америки. Такое родство поднимает вопрос глубоких эволюционных связей. А также вопрос того, как далеко может зайти хищничество земноводных. Впрочем, ученые по-прежнему обсуждают связь между современными видами и вымершими лягушками.

Для большинства современных лягушек сила челюсти – это второстепенная вещь. Обычно они питаются насекомыми и ловят их своим ловким липким языком, а сила укуса при этом не имеет значения. Но Beelzebufo ampinga и ее современные родственники из рода Ceratophrys являются интересными исключениями из этого правила.

Чакская рогатка (Ceratophrys cranwelli) с ее круглым телом и вместительным ртом имеет мощный укус. Исследование, опубликованное в Scientific Reports в сентябре 2017 года, показало, что даже рогатая лягушка со скромной головой 4,5 см способна кусать с силой до 32,9 ньютонов. Приблизительно такая же сила нужна, чтобы удерживать на кончике пальца три килограмма нагрузки.

Для большой Ceratophrys aurita сила укуса оценивается почти в 500 ньютонов. Такой уровень обычно характерен для рептилий и мелких мясоедных млекопитающих.

Используя это масштабирование, исследователи подсчитали, что Beelzebufo ampinga – хищник позднего мелового периода с головой более 15 см в ширину – мог кусать с силой до 2200 ньютонов. Это ставит его в один ряд с волками и самками тигров.

Структура скелета вымершей лягушки с ее жестким черепом указывает на то, что у нее действительно были сильные приводные мышцы челюсти, а также сросшиеся нижнечелюстные суставы и загнутые назад зубы, оптимизированные для прокусывания и захвата. У Beelzebufo, возможно, не было яда (как у Бруно) или большой скорости, но она имела исключительное преимущество в доисторической гонке вооружений — большую силу сжатия.

Размеры Beelzebufo ampinga сравнимы с пляжным мячом. При этом она была гораздо более грозным хищником, чем ее современные родственники. При оценочной ширине черепа до 15 см и длине тела около 40 см наибольшие особи, вероятно, весили более 4,5 кг. Для сравнения, это тяжелее, чем современная лягушка-голиаф.

Окаменевшие кости доисторической лягушки, обнаруженные на северо-западе Мадагаскара и датированные примерно 70–66 миллионами лет назад, рисуют картину животного с исключительно широким плоским черепом, бронированным костными гребнями, и острыми удивительно многочисленными зубами. Вероятно, с такими параметрами она могла охотиться на добычу сопоставимых с собой габаритов. Beelzebufo делили среду обитания с группой вымерших рептилий и динозавров, слишком больших, чтобы представлять для них опасность. Однако их детенышам, вероятно, везло меньше.

И хотя у нее больше нет прямых потомков на острове, где она когда-то процветала, живые родственники "лягушки из ада" все еще бродят по субтропическим лесам и лугам Южной Америки. Рогатые лягушки рода Ceratophrys разделяют не только эволюционную родословную, но и тот же зубастый аппетит и драчливое настроение.

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