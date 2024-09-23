Ученые разгадали тайну 'инопланетных' звуков в самом глубоком месте на планете. Видео

Ученым наконец удалось разгадать тайну "инопланетных" звуков, доносящихся из глубочайшей части Тихого океана – Марианской впадины. Этот желоб, имеющий глубину примерно 11 000 м, является одним из самых загадочных мест на Земле.

Видео дня

Впервые неизвестные шумы Марианской впадины были записаны в 2014 году. Эксперты назвали эти звуки "биотвангами", но их источник до сих пор не могли разгадать, пишет DailyMail.

Известно, что Марианскую впадину открыла британская экспедиция на судне Челленджер в 1875 году. С тех пор лишь несколько человек рискнули нырнуть на глубину около 11 километров в загадочный V-образный профиль желоба с крутыми склонами.

Исследователей отпугивает давление Марианской впадины, которое на дне достигает 108,6 МПа, что более чем в 1000 раз превышает нормальное атмосферное давление на уровне Мирового океана.

Со дна желоба доносятся неизвестные звуки, которые называют "инопланетными". Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) решили развеять все мистические догадки и проанализировать неизвестные шумы.

Жуткие скрипы и вой впервые были зафиксированы подводными планерами в 2014 году, которые использовались для проведения акустических исследований траншеи. Звуки, длившиеся от 2,5 до 3,5 секунды, включали глубокие стоны на низкой частоте до 38 герцов и в конце записи частоты увеличивались до 8000 герцов.

В 2016 году команда ученых из Университета штата Орегон (OSU) предположила, что это может быть новый тип крика усатого кита, который раньше не слышали. "Низкочастотный стон типичен для усатых китов, и именно такой звонкий звук делает его действительно уникальным", – отметил тогда старший научный сотрудник факультета морской биоакустики в штате Орегон Шэрон Ньюкирк.

Теперь ученые повторно проанализировали шумы, используя данные визуальных и акустических исследований, и их выводы свидетельствуют о том, что команда OSU была в шаге от разгадки неизвестных океанических звуков. Новое исследование наталкивает ученых на мысль, что жуткие звуки издают киты Брайда.

"Считалось, что звук был создан усатым китом, но без визуальной проверки было невозможно определить вид. Используя комбинацию данных визуального и акустического исследования, собранных на Марианском архипелаге, мы определили, что биотванги образуются китами Брайда", – отметила команда исследователей под руководством доктора Энн Аллен.

По словам экспертов, китов Брайда можно встретить по всему миру в теплых океанах умеренного климата, включая Атлантический, Индийский и Тихий.

Исследователи заметили десять китов этого вида, плававших в районе Марианского желоба и записавших, как девять из них издают характерные звуки.

"Мы обнаружили постоянное сезонное присутствие биотвангов на Марианском архипелаге и на востоке на острове Уэйк, со случайными появлениями вплоть до северо-западных Гавайских островов и вблизи экватора. Вполне возможно, что киты используют биотванг как контактный звонок. Но нам нужно больше информации, прежде чем мы сможем сказать наверняка", – подытожили ученые из NOAA.

OBOZ.UA ранее писал, что океанографы обнаружили возвышенную подводную гору, возле которой плавали "макаронные монстры" и редкий кальмар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!