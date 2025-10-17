Ученые 'разбудили' жизнь, которая пролежала замерзшей на Аляске около 40 тысяч лет. Фото

Научный прорыв, граничащий с научной фантастикой, произошел на Аляске: исследователи смогли "разбудить" микроорганизмы, которые пролежали замерзшими в вечной мерзлоте до 40 тысяч лет. Это открытие стало возможным благодаря исследованию команды из Университета Колорадо.

Видео дня

Ученые работали в Исследовательском центре тоннелей вечной мерзлоты — уникальной лаборатории глубиной более 100 метров, пишет iflscience.com. Отмечается, что новое исследование опубликовано в журнале "Журнал геофизических исследований биогеологических наук".

Именно в Исследовательском центре тоннелей вечной мерзлоты среди остатков мамонтов и бизонов ученые отобрали образцы, содержащие древние бактерии. В лаборатории эти микробы постепенно разогрели до температур, подобных летним условиям на Аляске. И произошло невероятное — жизнь начала подавать признаки активности.

Как пробуждается древняя жизнь

Чтобы смоделировать естественное таяние мерзлоты, ученые осторожно нагревали образцы до +4...+12°C — температур, которые уже фиксируются в более глубоких слоях почвы из-за изменений климата. Спящие микроорганизмы получили воду с дейтерием (тяжелым изотопом водорода), что позволило исследователям отследить, действительно ли клетки начали "просыпаться".

В течение первых месяцев процесс шел медленно: одна активная клетка на каждые 100 000. Но уже к шестому месяцу ситуация изменилась — микробы начали образовывать биопленки, которые можно было увидеть даже без микроскопа.

Исследователи успокаивают: эти бактерии не представляют опасности для людей. Но они указывают на более глубокий риск — древние организмы, которые десятки тысячелетий были законсервированы, могут пробуждаться вследствие глобального потепления.

Изменения климата не только растапливают ледники — они разблокируют целые микромировые эпохи. По мнению ученых, главная угроза не в самих бактериях, а в том, что их пробуждение — это маркер новых климатических условий. Более длительные, более жаркие лета могут вызвать активность у еще большего количества таких микроорганизмов по всему миру. Вечная мерзлота не ограничивается Аляской — она распространена по Канаде, Гренландии, Сибири, Тибету, Патагонии и даже Новой Зеландии.

Ученые призывают не паниковать, а обратить внимание на то, что природа буквально "реагирует" на наше вмешательство. Проснувшаяся жизнь — это напоминание, что Земля хранит память о далеком прошлом, и эта память не всегда будет спать. Возможно, в этих микробах содержится ключ к пониманию эволюции, адаптации и выживания. Но в то же время — это еще одно доказательство, что изменения климата уже активируют процессы, которые казались невозможными еще несколько десятилетий назад.

Это открытие не просто научная сенсация — это зеркало нашего влияния на планету. Тающая вечная мерзлота пробуждает не только микробов, но и вопросы: что еще спит подо льдами, и готовы ли мы к тому, что оно проснется.

OBOZ.UA писал на днях, что новый ледниковый период грозит Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.