Ученые раскрыли тайну поразительных красных молний над Гималаями

Ученые раскрыли тайну впечатляющих красных молний, впервые зафиксированных над Гималаями (Азия) в мае 2022 года. Недавнее исследование профессора Гаопенга Лу и его команды из Университета науки и технологий Китая пролило свет на движущую силу этого грандиозного "фейерверка".

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Исследователи проанализировали исходные разряды молнии и обнаружили, что красный цвет был вызван положительными ударами молнии от облака к земле с высоким пиковым током в массивной мезомасштабной конвективной системе, пишет phys.org. Ученые объясняют, что это свидетельствует о том, что грозы в регионе Гималаев могут вызвать некоторые из сложных и интенсивных электрических разрядов в верхних слоях атмосферы на Земле.

В ночь на 19 мая 2022 года над Гималаями произошло необычное событие, когда более 100 красных молний вспыхнули над озером Пумойонкуо в Тибете. Это увлекательное зрелище, снятое астрофотографами Ангелой Ан и Шучанг Донгом, стало самой зарегистрированной вспышкой "red sprite" (так ученые назвали этот вид молний, за их медузоподобный вид и яркие красные вспышки) в Южной Азии. Исследователи подробно описали свое исследование в журнале Advances in Atmospheric Sciences, результаты которого дали понимание того, как мощные гималайские грозы генерируют одни из самых сложных и экстремальных электрических разрядов на Земле, пишет Live Qurious.

В отличие от привычных молний, пронизывающих небо во время грозы, red sprite возникают высоко в мезосфере, на высоте от 50 до 90 километров. Они наносят интенсивные положительные удары молнии в облако, которые высвобождают всплеск электрической энергии, направленной вверх, а не вниз. Этот процесс будоражит молекулы азота в верхних слоях атмосферы, создавая короткое, но поразительно красивое красное сияние.

Красные молнии относятся к наименее изученным атмосферным явлениям, поскольку их трудно предсказать и обычно они длятся только миллисекунды. Хотя они широко документированы в Северной Америке и Европе, их присутствие над Гималаями до этого исследования оставалось практически неизученным.

Чтобы исследовать эти молнии, ученые использовали комбинацию спутниковых данных и новый метод анализа звездного поля для синхронизации видеоматериала с красными молниями с грозовой активностью в реальном времени. Их выводы подтвердили, что эти спрайты были созданы исключительно мощными положительными разрядами молнии в пределах огромной грозовой системы, простирающейся от равнины Ганга до Тибетского нагорья. Это открытие свидетельствует о том, что грозы в Гималаях способны генерировать электрические разряды наравне с наблюдаемыми на Великих равнинах США, регионе, исторически известном своей чрезвычайной активностью таких молний.

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