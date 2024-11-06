Красные молнии, потоп и пыль из Сахары: 10 лучших фото погодных явлений в мире в 2024 году

Королевское метеорологическое общество (Великобритания) объявило победителей конкурса на лучшее фото погодных явлений в мире – Weather Photographer of the Year. Судьи выбрали самые интересные из 25 фотографий, отправленных фотографами из 84 стран мира, а окончательное решение принимало международное жюри.

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Кроме демонстрации красивых фотографий, организаторы конкурса надеются привлечь внимание к многим экологическим проблемам, с которыми сталкивается наша планета. IflScience предлагает просмотреть 10 лучших изображений, на которых можно увидеть красные молнии, потоп, мороз и пыль из Сахары.

"От африканской пыли, влияющей на Афины, до спокойной погоды над вулканами, от внезапного местного ливня до усиления интенсивных осадков и наводнений во всем мире. Мы напоминаем, что изменение климата влияет на погодные условия повсюду. Мировое сообщество должно объединиться и сдержать любое дальнейшее повышение температуры", – заявила исполнительный директор Королевского метеорологического общества, профессор Лиз Бентли.

Главную награду конкурса получил Ван Синь из Китая за изображение под таинственным названием "Спрайти танцуют в темной ночи".

Путешествуя по шанхайскому району Чунмин среди сильной грозы, Синь удалось сфотографировать мерцающий красный шквал в облаках. Эта форма кратковременного светового события очень редко наблюдается в верхних слоях атмосферы, когда внизу свирепствуют грозовые молнии. Это очень сложно зафиксировать на камеру, говорят ученые.

Энди Грей из Великобритании занял второе место с фотографией "Инейный рай", на которой изображен морозный день над долиной Дервент, Англия.

А третье место досталось Джейми Расселу из Великобритании за фотографию "Вечерний душ над хвоей".

"Большие ливни начали развиваться примерно в 30 километрах северо-западнее. Поняв, что они могут пересечь Нидлс с радугой, я подготовил камеру", – прокомментировал Джейми.

Конкурс также предусматривает призы за изображения, сделанные не профессиональными фотоаппаратами, а смартфоном. В этой категории победителем стала Нур Сайрин Натасия Бинти Азахарин из Малайзии за удивительный снимок дымящихся вулканов в Восточной Яве.

Среди призеров конкурса – украинский фотограф Евгений Самученко. С помощью дрона он сделал оригинальный снимок из Херсонской области. Евгению удалось сфотографировать людей, стоящих на замерзшем участке Черного моря. Этот регион застывает потому, что он питается пресной водой рек Дон, Дунай и Днепр, которая замерзает при более высокой температуре, чем соленая вода.

"Изображения-победители конкурса этого года рассказывают мощную историю о нашей планете и чрезвычайную силу экстремальных погодных явлений. Многие изображения привлекают внимание к влиянию климатических изменений на наш мир", – сказала директор по устойчивому развитию Standard Chartered Мариса Дрю.

"Мы надеемся еще больше повысить осведомленность общественности об угрозе, которую представляет повышение температуры и связанные с этим экстремальные явления погоды", – добавила Дрю.

Ранее OBOZ.UA публиковал 10 впечатляющих изображений микроскопического мира по фотоконкурсу.

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