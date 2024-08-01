Ученые предложили создать лунное биохранилище как 'запасной вариант' для жизни на Земле: что известно

Учитывая, что тысячам видов угрожает исчезновение, ученые разработали радикальный план: расположенное на Луне хранилище, наполненное сохранившимися образцами важнейших существ нашей планеты. Они говорят, что важно иметь объект вне досягаемости климатических изменений и других событий на земле.

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Международная группа экспертов утверждает, что угрозы, связанные с изменением климата и потерей среды обитания, опередили нашу способность защитить виды в их природной среде обитания, что требует срочных действий. Биохранилище сохраненных клеток и важную ДНК в них можно использовать для увеличения генетического разнообразия в небольших популяциях находящихся под угрозой исчезновения видов или для клонирования и создания новых особей в худшем сценарии вымирания, пишет The Guardian.

Хранилище для защиты биологических образцов от катастрофы не является новой идеей. Глобальное семенное хранилище Шпицберген на удаленном норвежском острове за Полярным кругом обеспечивает замороженное хранение семян, чтобы обеспечить возможность восстановления важных продовольственных культур, если они были уничтожены болезнью или засухой. Однако недавние наводнения в результате высоких температур показали, что даже Шпицберген не застрахован от последствий изменения климата.

"Если бы там не было людей, наводнение могло бы повредить биохранилище", – говорит ведущий автор предложения Мэри Хагедорн. Война также представляет угрозу биосохранилищам на Земле, отметила она, ссылаясь на уничтожение банка семян в Украине в 2022 году. "В общем, мысль иметь действительно безопасное, пассивное биохранилище для сохранения биоразнообразия Земли кажется действительно хорошей идеей".

Предлагаемое лунное биохранилище будет вне досягаемости климатических сбоев, геополитических событий или других земных катастроф. Естественная холодная среда Луны означает, что образцы будут оставаться замороженными круглый год без участия человека или источника энергии. Луна является одним из немногих мест, которые могут обеспечить сверхнизкую температуру -196C, необходимую для сохранения образцов способом, пригодным для будущего клонирования.

Кроме тех, которым грозит неизбежное исчезновение, предложенное хранилище будет отдавать приоритет видам, выполняющим важные функции в окружающей среде и пищевых сетях. Благодаря тщательному отбору, те, кто размещен, могут быть использованы для восстановления вымершей популяции на Земле или даже для тераформирования другой планеты.

Хагедорн считает, что предложение по созданию биохранилища будет реализовано, хотя, возможно, не в нашей жизни: "Мы знаем, как это сделать, и можем это сделать, и будем это делать, но для окончательного достижения могут понадобиться десятилетие", – объясняет ученая.

Решающими следующими шагами будет являться разработка упаковки для криоконсервированных образцов, которая может выдерживать условия космоса, и разработка логистики транспортировки образцов на Луну.

Представляя ближайшее будущее, когда исследование ресурсов Луны будет означать более частые космические путешествия, Хагедорн предположила, что доставка небольших посылок с тысячами криоконсервированных образцов может быть добавлена к уже существующим путешествиям.

Поскольку большинство предложений все еще остается научной фантастикой, ученые говорят, что они надеются, что их статья вызовет интерес, новые идеи и новых международных партнеров – и, возможно, небольшой спор – по поводу экстремальных действий, необходимых для защиты биоразнообразия.

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